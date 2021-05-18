Adrese teslim kadro ilanını ‘şark kurnazlığıyla’ yaptılar

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde istihdam edilmek üzere toplam 5 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete’nin 8 Aralık 2020 tarih, 31328 sayılı nüshasında yayınlandı.

İlanın ‘Diğer Sağlık Personeli’ başlığıyla alınacağı duyurulan elemanın Kimya Bölümü Lisans mezunu, bir üniversitesinde en az 8 yıl TPN, Kemoterapi ve Aseptik ilaç hazırlama ünitelerinde çalıştığını belgeleme, Anteneoplastik ilaç hazırlama teknikleri ve güvenli oda yönetimi sertifikasına sahip olma özellikleri taşıması istendi.



İlanın ‘Sağlık Teknikeri’ başlığı altında alınması kararlaştırılan 3 personel için ise, acil bakım teknikerliği, acil yardım teknikerliği, paramedik, acil yardım, ambülans ve acil bakım ilk ve acil yardım ön lisans programlarından birinden mezun olmanın yanısıra, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlen ‘Temel Modül Sertifikasına sahip olmak’, bir üniversite hastanesinde en az üç yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, eğitim ileri yaş eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelemek, erişkin ileri yaşam destek eğitim sertifikasına sahip olmak, çocuklarda ileri yaşam destek eğitimi sertifikasına sahip olmak ve travma ileri yaşam destek eğitimi sertifikasına sahip olmak gibi özel şartları taşıması istendi. İlanın psikolog alım şartnamesinde ise, en az iki yıl kamu tecrübesine sahip olmak, oyun-terapi sertifikası bulunmak, madde bağımlılığı sertifikasına sahip olmak ve aile danışmanlığı sertifikasının olması gibi özel şartları arandı.

İPTAL EDİLEN İLAN, TEKRAR RESMİ GAZETE’DE

Ancak, kadro alım ilanının resmi gazetede yayınlanmasının ardından, ilanda istenen özel şartlarla bazı kişilere adrese kadro teslimi yapıldığı yolunda sosyal medyada yoğun bir eleştiri başladı.

Özellikle çalışma süresi ile, adayların bazı sertifikaları taşıması istenerek, adrese taslim kadro ilanı yapıldığına ilişkin tepkiler artınca, 16 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de, ‘8 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanımız iptal edilmiştir’ şeklinde bir duyuru yayınlandı.

Bu ilanın üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesinin ardından 17 Mayıs 2020 günkü resmi gazetede yeni bir 4/B sözleşmli personel ilanı yer aldı. Bu ilanda, 50 ön lisans, 35 de lise mezunu olmak üzere 85 hemşire, değişik özel şartlar taşıyan 12 sağlık teknikeri, 1 röntgen teknisyeni, 1 fizyoterapist, 2 eczacı ve değer sağlık personeli başlığıyla da 1 kişi olmak üzere 102 4/B kadrolu için genel ve özel şartlar yer aldı.

Ancak, ilanda dikkat çeken husus, 16 Aralık’ta iptal edilen kadro ilanındaki ‘Diğer Sağlık Personeli’ ile, 3 sağlık teknikeri ilanlarının birebir aynı özel ve genel şartlarla listenin alt tarafında yer almasıydı. Bu listede, iptal edilen ilandakinin aksine psikolog alımıyla ilgili ilanın ise yer almaması dikkat çekti.

PSİKOLOG İLANI NİYE YOK, DİĞERLERİ VAR?

Yeni kadro ilanındaki hemşire ve diğer ilanların arasına ‘Sıkıştırılan’ iki ayrı duyuru ve iptal edilen psikolog alımıyla ilgili madde ortalığı karıştırdı.

İptal edilen kadro ilanındaki 3 maddeden ikisinin yeni ilanda da yer almasına karşın, birisinin konmamasına dikkat çeken üniversite çevresi tepkisini şöyle dile getirdi:

* Madem bu ilan yeniden açılacaktı neden iptal edildi? Ya da iptal edilen kadro ilanı madem şaibesizdi neden üç madde de yeni kadro ilan listesinde yer almadı?

* Yoksa sıkıntı iddia edildiği gibi ilk ilandaki özel şartlarla kadroların adrese teslim ilan olması mıydı? Psikolog ihtiyacı yoksa niye ilan verildi? Varsa neden iptal edilen bu ilan ikinci kadro ilanında yer almadı?

* Eğer öyle ise, YÖK GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydınlı hakkında neden işlem yapmadı? Yüksek Öğrenim Kurumu, ‘YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi’ ile akademik kadro istihdamında ‘liyakat ve fırsat eşitliğini’ artırmak için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde değişiklik yapıyor.

* Akademik yapıda kalite hedeflenirken, üniversitenin diğer birimlerinde liyakatten uzak, adrese teslim kadro ilanlarının devam etmesi kabul edilemez.

* Bu konunun YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç ve YÖK yönetimi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani, üniversitenin tüm birimlerinde liyakat ve fırsat eşitliği hakim olmazsa kalitenin yakalanması mümkün değildir.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEKİ REKTÖR

Son kadro ilanıyla eleştirilere yeniden hedef olan Gaziantep Üniversitesi adını sadece Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep İl Temsilcisi Mahmud Tekin’in taşıdığı özel şartlar olan bir kadro ilanının açılmasıyla duyurmuş, gectiğimiz ocak ayında açılan kadro ilanına sadece Tekin başvurmuş ve ön elemeyi geçerek tek başına girdiği sınavda 38 puan alarak başarısız olmuştu.

Bu skandalın yaşandığı Gaziantep Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ın adı, koltuğunu AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’a devretmesiyle bir kez daha duyulmuş ve bu uygulaması tepkilere neden olmuştu.

AKP’den Kahramanmaraş Milletvekili Adayı olurken ‘Özsağır’ olan soyadını, Özaydın olarak değiştiren GAÜN Rektörü, son olarak da Seyirtepe Tesisleri’nde rüzgardan zarar gören Atatürk Anıtı’nı aradan 2 ay geçmesine rağmen yerine koydurmadığı gerekçesiyle kamuoyu tarafından yoğun bir şekilde eleştirilmişti.