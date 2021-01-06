AFAD ekibiyle ilgili korkunç iddia: İki genç toprak altında can çekişirken namaz molası vermişler

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 23 Ağustos 2020 günü meydana gelen olayda; bir eve içme suyu bağlantısı yapan 20 yaşındaki Kenan Ak, çökme sonucu yaklaşık 5 metre derinlikte toprak altında kaldı. Olayı gören ağabey Hayati Ak, kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Ancak bu sırada meydana gelen ikinci toprak kaymasında 25 yaşındaki Hayati de göçük altında kaldı.

Olay yerine giden itfaiye ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar, göçük altında kalan iki kardeşi kurtarmak için seferber oldu. Samsun’dan yola çıkan AFAD ekibi, olay yerine gelmeden Hayati Ak’ın cansız bedeni çıkarıldı.

Ekip, Kenan Ak’ı kurtarma çalışmaları sürerken olay yerine geldi ancak kısa bir süre sonra onun da cansız bedeni göçük altından çıkarıldı. AFAD ekibinin geç geldiğini ileri süren vatandaşların şikayeti üzerine Samsun Valiliği tarafından açılan soruşturma sonrası korkunç gerçek ortaya çıktı. Tutanaklara göre altı kişiden oluşan AFAD ekibi il merkezinden saat 19.20’de hareket etti. Ekibi taşıyan aracın şoförü E.K. yazılı savunmasında şunları söyledi:

“EZAN OKUNUYOR, DURMAMIZ GEREK”

– Personel, Kavak ilçesi civarlarında, akşam ezanının okunduğunu belirterek namaz kılmak üzere mola vermemiz gerektiği hakkında konuşmalar yaptı. Ancak şahsıma aracın durdurulmasına yönelik bir talimat verilmediğinden, konuşma ve talepleri dikkate almayarak yola devam ettim. Olay yerine 3-5 kilometre kala aracı durdurarak namaz kılma hususunda daha yüksek sesli konuşmalar gerçekleşti.

“5-7 DAKİKA DURAKLAMA OLDU”

– Yapılan tartışmalara aracı hızlı bir şekilde olay mahalline ulaştırmaya çalışmam ve sürüş güvenliğini riske atmamak adına çok fazla müdahil olamadım. Ancak araç içerisinde aracın durmasına yönelik yüksek sesli ve hararetli konuşmalar arttığından, aracın durmasına yönelik talepler olduğundan ve araç içerisinde oluşan ortam aracı sağlıklı bir şekilde kullanmama engel teşkil ettiğinden, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek adına, aracı durdurmak zorunda kaldım. Duraklama yaklaşık 5-7 dakika sürmüştür. Bu esnada araçtan inmedim. Personelin araca dönmesini bekleyerek, herkes araca döndüğünde olay mahalline ulaşmak üzere tekrar harekete geçtim.

BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ YOLDAYKEN ÖĞRENMİŞLER

– Yazılı beyanları alınan kurtarma ekibi ise olayda herhangi bir kusurum olmadığını ileri sürdü. Ekipte bulunan kişilerin ifadelerinin aynı olması dikkat çekerken, tahmini 130 km uzaklıkta olan olay yerine giderken sürekli jandarma ile irtibat halinde bulunduklarını ve itfaiye personelinin kurtarma çalışmalarına başladığını öğrendiklerini vurguladı. Olay ve çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını söyleyen S.D. savunmasında, “İş makinasıyla çalışıp çalışılamayacağı yoldayken jandarma yetkilisine soruldu. Jandarma yetkilisi orada makinanın olduğu ancak operatörünün olmadığı dolayısıyla makine ile çalışılamayacağını bildirdi. Bu konuşmalardan bir süre sonra jandarma yetkilisinden kardeşini kurtarmak amacıyla müdahale eden ve ikinci toprak kayması sonucu göçük altında kalan kardeşin ölü olarak çıkarıldığı bilgisini bize bildirdi.

“ZORUNLU İHTİYAÇ MOLASI VERDİK”

Kayıtlara göre olay yerine 20.54’te yani 1 saat 34 dakika sonra varan AFAD ekibi yolda zorunlu ihtiyaç molası verdiklerini kabul etti. S.D. bu durumu savunmasında şöyle anlattı:

– Olay yerinin uzun mesafe olması hasebiyle olayın şekli de göz önünde bulundurularak beden gücüyle uzun süre çalışılacağı kanaatiyle takribi bir saatin sonunda çok hızlı hareket etmek üzere takribi 5-7 dakika zorunlu ihtiyaç (tuvalet, akşam namazı, su) molası verdik. Zorunlu ihtiyaç molası sonunda çok hızlı bir şekilde koşar adımlarla aracımıza geldik ve olay mahalline hareket ettik.

– Olay yerine vardığımızda itfaiye müdahale personelinin ve vatandaşların aktif olarak ilk göçük altında kalan işçiye ulaşmaya çalıştıklarını gördük. Biz de anında hızlı bir şekilde çalışmalara dahil olduk. Yaklaşık 25 dakika sonra ilk göçük altında kalan işçinin ellerini yukarıya kaldırmış şekilde gördük. İlerleyen kurtarma çalışmaları sürecinde de bedeninin ve ayaklarının 1.5 metre aşağıda olduğunu kurtarma çalışmaları ilerledikçe tespit ettik. Yaklaşık 1,5 saate varan risk derecesi çok yüksek olan göçük kaldırma çalışması ile ilk gözlemlere göre ölü olduğu sağlık ekiplerince tespit olunan işçiyi olay yerinden çıkarıp ambulansla hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim ettik.

GÖREVLERİNE DEVAM EDİYORLAR Olayla ilgili soruşturmanın halen devam ettiği ve söz konusu AFAD personelinin görevlerinin başında olduğu öğrenildi.

“SON DERECE SERİ BİR ŞEKİLDE İNTİKAL ETTİK”

– Acil durum ihbarı gelir gelmez ekiple beraber derhal olay yerine intikal ettik. 5-7 dakikalık mola ise, 2 saatlik yol düşünüldüğünde, hayatın olağan akışı içerisinde son derece makuldür ve görevin yerine getirilmesinde son derece elzemdir. Bunun dışında herhangi bir duraklama veya mola söz konusu değildir. Sağlık ekiplerinin, itfaiyenin ve jandarmanın verdi direktifler doğrultusunda hareket edilmiş, direktiflerin yerine getirilmesinde ise hiçbir zafiyet gösterilmemiştir.

– Acil durum yerinde canla başla çalışılmış ve meydana gelen zararın en aza indirilmesi için azami çaba sarf edilmiştir. Acil durum yerindeki çalışmalar bitinceye kadar hiç kimse duraklamamış ve mola vermemiştir. Takribi 130 km yolu ise 83 km hızla 1 saat 34 dakikada aldık ve olay yerine son derece seri bir şekilde intikal ettik. Dolayısıyla burada şahsımın ve AFAD ekibinin herhangi bir gecikmesi söz konusu değildir.