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AFAD ve Kandilli güncel verilerine göre son depremler: En son nerede deprem oldu?

Fay hattı üzerinde yer alan Türkiye'nin birçok şehrinde her gün deprem meydana gelebiliyor. Vatandaşlara anlık olarak korku ve endişe yaşatabilen sarsıntılar hakkındaki son dakika deprem bilgileri AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor.

Güncellenme: 10:41, 27/05/2021
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AFAD ve Kandilli güncel verilerine göre son depremler: En son nerede deprem oldu?

Geçmişte büyük depremler atlatan Türkiye'de halk en son nerede deprem oldu merak ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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