AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler: Ege Bölgesi’nde korkutan depremler

Geçmişte büyük depremler atlatan Türkiye'de halk en son nerede deprem oldu merak ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

DENİZLİ’DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.01'de Richter ölçeğine göre merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin bölgede can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi. (DHA)

KUŞADASI’NDA ARDI ARDINA DEPREM

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre Kuşadası Körfezi’nde ilk deprem 14.14’te yerin 16 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde, bu depremin hemen ardından aynı yerde 4.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Bu depremlerden 7 dakika sonra 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremler İzmir’in Seferihisar, Menderes, Selçuk, Aydın’ın Kuşadası ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremlerde can ve mal kaybı olmadı.

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