Ağacın üzerindeki figür şaşırttı! Koruma altına alındı

Hasankadı beldesinde bir ağacın gövde kısmında oluşan el figürü vatandaşlar tarafından fark edilip fotoğraflandı. Fotoğrafların sosyal medyada büyük ilgi görmesiyle birlikte gürgen ağacını merak edenler ağacın bulunduğu bölgeye gidip ağaçla fotoğraflar çektirmeye başladı.

KORUMA ALTINA ALINDI

İlginin artması üzerine Hasankadı Belediyesi de ağacın korunması ve turizme kazandırılması için girişimlerde bulundu.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Hasankadı Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerce üzerinde el figürü olan ağaç koruma altına alındı.

GEREKLİ ADIMLAR ATILDI

Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu yaşanan gelişmeyle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*Bu ağaç Belediye Meclis Üyemiz Zülkari Ceylan tarafından keşfedildi. Kendisinin çektiği fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hasankadı Orman İşletme Şefliği görevlileri de ağacı koruma altına aldı.

*Ağacın yakınına türü ve koruma altında olduğuna dair tabela çakıldı. Bir ağaç gövdesinde el figürü olması gerçekten şaşırtıcı. Bu ağacın korunması ve aynı zamanda turizme kazandırılması gerekiyordu.

*Korunması konusunda gerekli adımlar atıldı. Bizde Hasankadı Belediyesi olarak beldemizin diğer turistik değerleriyle birlikte bu ağacımızı turizme kazandırma ve aynı zamanda koruma noktasında üzerimize düşeni yapacağız. İHA

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