Ağır Ceza Hakimi Buket Demirel Ankara’daki evinde ölü bulundu

Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel, diyabet ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavisini sürdürebilmek için bir süre önce izne ayrıldı.

Diyaliz merkezi görevlileri, haftanın 3 günü diyalize giren Demirel’i servisle merkeze götürmek için bu sabah Batıkent Turgut Özal Mahallesi’ndeki evine gitti.

EVDEN ÇIKMAYINCA YAKININI ARADILAR

Görevliler, Demirel evden çıkmayınca yakınlarını aradı. Yakınlarının yönlendirmesi üzerine çilingir ile eve giren görevliler, Demirel’i yerde hareketsiz buldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Demirel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde polisin de yaptığı incelemenin ardından Demirel’in cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Bir süre önce kalp ameliyatı geçiren ve 21 yaşında oğlu olan Buket Demirel’in ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

REYHANLI DAVASINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Buket Demirel, 2013’te Hatay Reyhanlı’da, 5’i çocuk 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin davanın güvenlik gerekçesiyle Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında gözlerinin dolmasıyla gündeme gelmişti.

Patlamada hayatını kaybeden Yusuf İşgör’ün duruşmaya katılan eşi Canan İşgör’ün “9 yaşına gelen çocuğum ‘Benim babamın kefeni niye kanlı’ diye hesap soruyor. 2,5 yaşına gelen çocuğum da ‘Babam nerede’ diye bana soruyor” sözleri üzerine Demirel’in gözleri dolmuştu. DHA