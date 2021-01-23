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Ağrı Dağı’nda Eren-3 operasyonu başlatıldı

İçişler Bakanlığı, Eren Operasyonları'nın Tendürek ve Lice'den sonra Ağrı Dağı'nda başlatıldığını açıkladı. Eren-3 Ağrı Dağı operasyonunda bin 040 personel görev aldı.

Güncellenme: 10:53, 23/01/2021
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı’nca bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ‘Eren-3 Ağrı Dağı’ operasyonu başlatıldı.


Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 040 personel, 59 operasyonel tim görev aldı.

FOTO: DHA

Açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren operasyonları halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir” denildi. (DHA)

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Ağrı İçişleri Bakanlığı Korucu ÖZEL HAREKAT Polis şehit Terör terör örgütü
Yayınlanma Tarihi:10:26,