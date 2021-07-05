Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı’nda 462 litre sıvı eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı'nda, Gümrük muhafaza ekipleri, narkotik dedektör köpeklerinin yardımıyla İran plakalı bir TIR’da 462 kilogram sıvı eroin ele geçirdi.

BAKAN MUŞ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un soyal medya üzerinden yaptığı açıklama, ”Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye’de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum.” dedi.

SOĞUTUCU YAKIT DEPOSUNDA TAŞINIYORDU

İran'dan İsviçre'ye gitmek üzere Gürbulak Sınır Kapısı'na gelen İran uyruklu bir TIR’ın X-Ray taramasında, aracının dorse altındaki yemek dolabı ile malzeme dolabının arasında bulunan soğutucu yakıt deposundan şüphelenen Gümrük muhafaza ekipleri, narkotik dedektör köpeklerinin yardımıyla uyuşturucuya ulaştı. Deposundan alınan sıvı maddenin test ve analizi sonucu “eroin” olduğu belirlendi.

İRAN UYRUKLU SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan tarafından yapılan açıklamada şu bilgi verildi:

* Gürbulak Gümrük Sahasına gelen, sürücülüğünü İran uyruklu şüphelinin yapmış olduğu tır aracında yapılan aramada 462 kg. sıvı eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 1 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir.

* Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmekte olup gereği halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.’