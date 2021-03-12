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Ağrı’da 4.0 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Ağrı'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Ağrı'nın Doğubayazit ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 09:29, 12/03/2021
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Ağrı’da 4.0 büyüklüğünde deprem… Son depremler

AFAD verilerine göre saat 08:57’de Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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