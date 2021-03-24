Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği üyesi büyükelçilerle görüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye Büyükelçilerini Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde ağırladı.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'un öncülüğündeki heyet ile Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri başta olmak üzere birçok konu görüşüldü.

Genel Merkez'e gerçekleştirilen ziyaretin ardından bir paylaşımda bulunan Davutoğlu, “AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Sayın Meyer-Landrut'un öncülüğünde Avrupa Birliği üye ülkelerin Türkiye Büyükelçilerini Parti Genel Merkezi'mizde ağırladık. Türkiye-AB ilişkilerine dair verimli bir sohbet oldu. Büyükelçilere, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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