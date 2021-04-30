Ahmet Davutoğlu: Çelişki sınırlarını çoktan aşan bir skandala daha imza atıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı tedarikine ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

“ÇELİŞKİ SINIRLARINI AŞAN BİR SKANDALA İMZA ATILDI”

Kriz yönetiminde en önemli unsurun güven olduğunu vurgulayan Davutoğlu, şunları söyledi:

* Güvenin sarsıldığı kriz yönetimlerinde kriz daha da derinleşir. Bir yılı aşkın süredir devam eden salgın döneminde belki de yaşanan en büyük kriz, güven krizidir. Her gün yapılan çelişkili açıklamalar bu dönemin en karakteristik özelliği oldu.

* İki gün içinde, yaşanan çelişkiler bağlamında çelişki sınırlarını çoktan aşan bir skandala daha imza atıldı. Çarşamba günü akşam, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki iki ay aşı tedarikinde sıkıntı olabileceğini ifade etti.

* Bugün ise Cuma namazı çıkışı sayın Cumhurbaşkanı, aşı tedarikinde hiçbir sıkıntının olmadığını ve yeterince aşıya sahip olduğumuzu söyledi.

“BAKAN HAKLIYSA, ÜZERİNE DÜŞEN GÖREV HEMEN İSTİFA ETMEKTİR”

“Şimdi hangisi haklı?” diye soran Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* Bunu sormak bizim hakkımız. Hangisi haklı? Eğer sayın Sağlık Bakanı haklıysa, sayın Cumhurbaşkanı bunu tekzip ettiyse Sağlık Bakanı'na düşen hemen istifa etmektir.

* Eğer Cumhurbaşkanı haklıysa ve sayın Sağlık Bakanı yanlış bilgi vererek kamuoyunda paniğe sebep olduysa Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı'nı görevden almalıdır. Her halükarda bu düzen böyle devam edemez.

* Bakanların Cumhurbaşkanı'nı, Cumhurbaşkanı'nın bakanları tekzip ettiği, bakanların birden ortadan kaybolduğu bir düzene düzen denmez.

* Sayın Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı'na tavsiyem şudur: Sağlık sorununu çözmeden önce kendi aralarındaki iletişim sorunlarına sağlıklı bir nitelik kazandırsınlar. Sağlıklı bir iletişim olmadan sağlık sorunu çözülemez.

“SAĞLIK SORUNUNDAN ÖNCE ARANIZDAKİ İLETİŞİM SORUNUNU ÇÖZÜN”

Davutoğlu, videoyu, “Sağlık bakanı aşı tedarikinde sorun var diyor, Cumhurbaşkanı yok diyor! Siz sağlık sorunundan önce, aranızdaki iletişim sorununu çözün! Ve karar verin; kapanma döneminde Cumhurbaşkanı'nın ifadesi ile bu güzel ülkede hanginiz kalacak?” notu ile paylaştı.