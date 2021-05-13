Ahmet Davutoğlu: Devlet yönetimi karanlık dehlizlerde yürütülemez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş isimlerden Sedat Peker’in iddialarına ilişkin açıklamasında, kendisinin de ismini geçirmesi üzerine açıklama yaptı.

Sosyal medya paylaşımında bulunan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Mafya siyaset ilişkileri devleti çürüten bir olgudur. 1990’lı yıllarda devlet kurumlarımızın ve siyasetin itibarını yok eden benzer ilişkiler ağına bugün yeniden şahit oluyoruz. Milletin emaneti olan devlet yönetimi karanlık dehlizlerde yürütülemez. Temiz Siyaset Gelecek”

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