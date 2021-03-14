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Ahmet Davutoğlu: Hakları ödenmez deme, öde!

Gelecek Partisi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayınladığı videoda hükümete sağlık çalışanları için çağrıda bulundu. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Sağlık çalışanları görevini yaptı, sıra yapmayanlarda! Hakları ödenmez deme: Öde!" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 00:07, 15/03/2021
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Gelecek Partisi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayınladığı videoda AKP’nin salgına rağmen düzenlediği ‘lebaleb’ kongrelerden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘Her vaka hasta değildir’ açıklamalarını içeren salgın sürecini sağlık çalışanının gözünden yansıttı.

Gelecek Partisi’nin videosunda “Salgında işini en iyi sağlık çalışanları yaptı, şimdi sıra yapmayanlarda” denilerek şu çağrılar yapıldı:

*Sağlık çalışanlarının özlük hakları iyileştirilsin.

*Döner sermaye payları adil bir şekilde ödensin.

*Covid’den vefat eden sağlık çalışanları şehit kabul edilsin.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sağlık çalışanları görevini yaptı, sıra yapmayanlarda! Hakları ödenmez deme: Öde!” ifadelerine yer verdi.

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Yayınlanma Tarihi:23:47,