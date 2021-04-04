Ahmet Davutoğlu iktidara seslendi: Gerçekleri unutturmaya çalışmayın!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, emekli amirallerin yayımladığı bildiriyle ilgili sabah saatlerinde yaptığı açıklamasında, “Gelecek Partisi milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır. Militarist ya da sivil fark etmez, darbe heveslilerine geçit verilemez. Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan; kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir” ifadelerine yer vermişti.

HUZUR HAKLARINI SORDU

Davutoğlu, bu kez sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. Davutoğlu paylaşımında, “Saçma sapan bir bildiri üzerinden mağduriyet algısı oluşturup gerçekleri unutturmaya çalışmayın! Gündemi değiştirmek yerine cevap verin! Nasıl emek vermediğiniz yönetim kurulu üyeliklerinin huzur haklarını alabiliyorsunuz? Hiç Allah'tan korkmaz mısınız?” ifadelerine yer verdi.

“ÜLKE ÇETİN ŞARTLARDAN GEÇİYOR, HALK FAKİRLEŞİYOR”



Davutoğlu’nun bir konuşmasında yaptığı, “Ülke çetin şartlardan geçiyor. Her geçen gün biraz daha fakirleşiyor halkımız. Hiç Allah’tan korkmaz mısınız? Milletin çektiği çileyi hiç anlamaz mısınız? Nasıl emek vermediğiniz yönetim kurulu maaşlarından evinize ekmek götürürsünüz? Milletin yüreği yanıyor da bunlarda yürek kalmadı” ifadeleri yer alıyor.

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