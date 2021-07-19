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Ahmet Davutoğlu isyan etti: Yeter artık! Yeter

Muğla İkizköy’de Akbelen ormanlarında kömür ocağı için yapılmak istenen kesime tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Yeter artık! Yeter! Nedir bu doğaya düşmanlığınız? Sandık gelecek, siz gideceksiniz! Ve doğa nefes alacak, insanlar nefes alacak” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:31, 19/07/2021
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Ahmet Davutoğlu isyan etti: Yeter artık! Yeter

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Muğla İkizköy'de Akbelen ormanlarında kömür ocağı için yapılmak istenen kesime, sosyal medyadan paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

“NEDİR BU DOĞAYA DÜŞMANLIĞINIZ?”

Kesime karşı mücadele eden köylüleri örnek gösteren Davutoğlu, “Yeter artık! Yeter! Nedir bu doğaya düşmanlığınız? İkizköy’de köylüler feryat ediyor ‘Nefes alamıyoruz' diye. Akbelen Ormanı’nda ağaçları rant uğruna kesiyorsunuz! Sandık gelecek, siz gideceksiniz! Ve doğa nefes alacak, insanlar nefes alacak” ifadelerini kullandı.

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