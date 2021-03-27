Ahmet Davutoğlu: Planlı bir mücadeleyle Naci Ağbal’ın bileti kesildi, ‘Berat Albayrak Reformu’ çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Sarıyer 1. Olağan ilçe kongresinde konuştu.

“HENÜZ ADI KONMAMIŞ BİR ‘BERAT ALBAYRAK REFORMU' ÇIKTI KARŞIMIZA”

Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ‘lebaleb’ AKP 7. Olağan Kongresi'ni eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

* Bir manifesto beklentisi pompalamışlardı ülkeye. Sanki bir sihirli değnek inecekti AK Parti Kongresi'ne. Sayın Genel Başkan da, bunun için doldurmuştu lebalep salonu.

* Biz de demiştik ki; ‘manifesto için demokratik vizyon gerekir, hukuk, adalet gerekir.' Manifesto gerçekler dünyasında yazılır, hayaller değil.

* Nitekim çıka çıka henüz adı konmamış bir ‘Berat Albayrak Reformu' çıktı karşımıza. Zaten Naci Ağbal'ın gidişinden de belliydi.

* Zaten uzun süredir işi gücü bırakıp bunun PR'ı için çalışıyorlardı medyasıyla, Beştepe'siyle.

“PLANLI BİR MÜCADELE İLE NACİ AĞBAL'IN BİLETİ KESİLDİ”

Davutoğlu, eleştirilerini sürdürerek şöyle konuştu:

* Operasyon öncesi başka medya organları yapsa fitne odağı olarak adlandıracakları başlıkları iktidara yakın medya attı; yazıları Berat Albayrak'ın doğrudan yönettiği Pravdavari medya organının yazarları kaleme aldı.

* Ve planlı bir iktidar içi mücadele ile Naci Ağbal'ın bileti kesildi. Peki sormazlar mı adama; Madem dönüp dolaşıp kümese geri dönecektiniz, madem Berat Albayrak’ı ‘reform' diye pazarlayacaktınız, neden 4 ay boyunca ortalıkta ‘o reform bu reform' diye dolandınız?

“HEDEFLERİNİZ DE Mİ 128 MİLYAR DOLAR GİBİ BUHAR OLUP UÇTU?”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın açıkladığı hukuk ve ekonomi alanlarındaki reformları anımsatan Davutoğlu, şunları söyledi:

* Madem yeniliğe, reforma bu kadar meraklıydınız neden kongrede hiç 2023 hedeflerinden bahsetmediniz? ‘Ekonomi uçacak' diye oy talep ettiğiniz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğiniz Temmuz 2018'e göre neredesiniz?

* Hatta geçen haftaya göre neredesiniz? Sahi ne oldu o hedeflere? Onlarda mı 128 milyar gibi buhar olup uçtu?

“RAFTAN İNDİRİP SÖMÜRÜ KONUSU YAPACAĞINIZ DOSYA KALMADI”

“Her şeyiniz balon oldu” ifadelerini kullanan Davutoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

* Rafta indirip sömürü konusu yapacağınız dosya kalmadı. Sizin de gerçeklerle işiniz kalmadı. Hükümet yönetmeyi de TV kanallarına yaptırdığınız dizilere döndürdünüz. Tek yaptığınız iş hayal satmak.

* Koca kongrede, 2023 yok ama 2053 var; 2071 var. Yakın gerçekler yok ama uzak hayaller bol keseden. Hayaller muhtemelen bu konuşmaları yapan hiç kimsenin hayatta olamayacağı 2053'te 2071'de, gerçekler ise; ekonomide 2001'de, siyaset ve hukukta ise geçen yüzyılda, doksanlı yıllarda.

“SİZ ANCA BİR İMZA İLE LOZAN'I TARİHE GÖMÜN, MONTRÖ ANTLAŞMASINI YIRTIP ATIN”

Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* Siz anca 2053'ten 2071'den bahsedip hayal satın. Ekonomiyi güvensizlik, öngörülemezlik batağına saplayın. Yargıyı emrinize amade kılın. Parti kapatın, vekil tartaklayın, insan hakları mahfillerini susturun ama hayaller satmaya da devam edin.

* Bir imza ile Lozan'ı tarihe gömün, Montrö Antlaşmasını yırtıp atın. Bir imza yeter değil mi? Nedense o imzalar hiç hak hukuk dağıtmak için atılmaz. Acaba o imzalar hayal satmaktan vakit bulup ne zaman KHK'lılar için atılacak mesela.

* O imzalardaki mürekkep ne vakit cezaevlerindeki yaşlılar, garip gurebalar için akacak? O imzalar, neden müteahhitlerden fırsat bulup da işçinin, çiftçinin, esnafın hakkı için atılmaz?

“MİLLETİ KANDIRMAYA ‘REFORM' DİYOR BUNLAR”

Davutoğlu, “Bunların reformu eski, bayatlamış ‘Berat Albayrak Reformu'ndan başkası değil. 3 yıldır kafeste beklettikleri danışmanlarını piyasaya sürüp saçma sapan analizlerle milleti kandırmasına ‘reform' diyor bunlar. Eskiyi yeni diye pazarlamayı, dolara, kura saldım çayıra mevlam kayıra muamelesi yapmayı ‘reform' diye yutturuyor bunlar” şeklinde konuştu.

“AĞBAL'IN GİDİŞİNİ BİRKAÇ GÜN ÖNCESİNDEN BİLENLER VAR MIYDI?”

Naci Ağbal'ın gece yarısı Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası (MB) Başkanlığı görevden alınmasına ilişkin de eleştirilerde bulunan Davutoğlu, şu soruları yöneltti:

* MB eski Başkanı Naci Ağbal'ın gidişini birkaç gün öncesinden bilenler var mıydı? 200 baz puan artışın ardından bir gün daha doların 7,20'ye inmesini kimler bekledi?

* O arada kimler, kaç yüz milyon dolar satın aldılar? O ‘birileri' Murat Uysal giderken de aynı tür işlemler yaptılar mı? Bu soruların cevabını bulursak, bu sistemin kimlerin dümen suyuna hizmet ettiğini de daha açık anlamış oluruz.

* Hem kim bilir; belki de 128 milyar doların da nasıl buharlaşıp nerelere uçtuğunu bir parça öğrenmiş oluruz.