Ahmet Davutoğlu, Recai Kutan’ı ziyaret etti

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recai Kutan’ı ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şunları belirtti:
* Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, ESAM Başkanı değerli ağabeyimiz sayın Recai Kutan’ı ziyaret ettik.
* Siyasetimizin nezaket sembolü Sayın Kutan’la tecrübelerinden istifade ettiğimiz güzel bir sohbet gerçekleştirdik.
* Rabbim kendisine sağlık, sıhhat versin.