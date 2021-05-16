Ahmet Davutoğlu video yayınlayıp Erdoğan’a seslendi: Hodri meydan!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Hodri meydan” diyerek yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendiği görüntülerden kesitler paylaştı.

“YÜZÜME BAKARAK BUNU SÖYLEYEMEZ”

Bir gazetecinin, “Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Ali Babacan ve Davutoğlu için hainler, ikisi de içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak istiyorlar’ dedi” sözlerine de videoda yer veren Davutoğlu, şunları söyledi;

*Sayın Cumhurbaşkanı karşıma geçsin ve gözümün içine baka baka beni ihanetle suçlasın, vereceğim cevabı bütün Türkiye ve bütün dünya izler. Bunu yapamaz Sayın Erdoğan.

*Benim gözümün içine baka baka bunları söyleyemeyeceği için, çünkü samimiyetimi de bilir, kararlılığımı da bilir, ilkeselliğimi de bilir. Gazeteci üzerinden benimle konuşuyor.

*Gözümün içine baka baka ‘Sen benim arkamdan bir ayak oyunlarına giriştin, gözümün içine baka baka ‘Davaya zarar verdin’ desin alacağı cevabı herkes görür. Benim yüzüme bakarak bunu söyleyemez.

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