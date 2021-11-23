Ahmet Davutoğlu’dan Fatih Erbakan’a ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan arasındaki görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Erbakan, sorunların çözülmesi noktasında Davutoğlu ile mutabık kaldıklarını söyleyerek, “Seçime yakın olan sürede nasıl bir yol izlenebileceği konusunda istişarede bulunduk. Genel başkan yardımcılarımız hem de genel başkan düzeyinde bundan sonra daha yakın bir ilişki içinde istişarelerimizi, müzakerelerimizi devam ettirme kararı aldık. İnşallah bu kararlarımız, çalışmalarımız milletimizin sıkıntılarının çözümüne vesile olur” diye konuştu.

Davutoğlu da Erbakan ile yaptıkları görüşmede birçok konuyu ele aldıklarını söyleyerek, “Partilerimiz arasında çok daha yakın bir iş birliği içinde ve istişarelerle bundan sonra seyri birlikte takip etme, Türkiye’nin artık bir seçim ortamına girdiği de göz önüne alınarak yakın bir temas konusunda arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Zaten partilerimiz arasında süregiden istişareler vardı. Bundan sonra da daha sık bir şekilde bu istişareleri sürdüreceğiz” dedi.

Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni yönetim sistemi kapsamında Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusundaki sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Ortada Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, diye bir şey mi var? Bağımsızlığı yok ki tartışmaya açılsın ama Sayın Bahçeli’ye şunu hatırlatmak isterim; devlet siyasi iradeyle yönetilir ama devlet aynı zamanda kurumsal kapasite ile yönetilir. Kurumları yok ettiğinizde siyasi iradeyi uygulayacak nitelikli insan bulamazsınız” diye konuştu. DHA

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