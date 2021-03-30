Ahmet Davutoğlu’ndan Erdoğan’a tepki: Artık yeter

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çok Yüksek riskli il sayısının 58’e çıktığını, kısıtlamaların geri getirildiğini duyurduğu açıklamasına “Artık yeter” diyerek tepki gösterdi.

“TESADÜF MÜDÜR?”

AKP’nin “Lebalep” kongrelerini hatırlatarak eleştiren Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam yaptığı açıklamada ülkemizin 58 ilinin kırmızıya boyandığını, nüfusumuzun yaklaşık yüzde 80’inin çok riskli bölgelerde yaşadığını açıkladı. Böylesi bir tablonun bu hafta, yani lebalep salonlarda yapılan AKP ve MHP kongresinden sonra ortaya çıkması bir tesadüf müdür? Ortada iki ihtimal var. Ya bu tablo geçen hafta da vardı ve siz AKP Büyük Kongresi’ni yapabilmek için bu tablonun üstünü örttünüz ya da sizin yaptığınız lebalep kongreler ülkemizin bütünüyle kızıla boyanmasına ve vatandaşlarımızın yüzde 80’inin çok riskli bölgelerde yaşamasına yol açtı” dedi.

“1,5 MİLYAR İNSAN AŞILANABİLİRDİ”

Bir taraftan da gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı değiştirmenin ülkeye ek, 675 milyar Türk Lirası yük getirdiğini belirten Davutoğlu, “Kamunun döviz endeksli iç ve dış borçlarının toplamı yüzde 10 değer kaybı dolayısıyla tam 115 milyar Türk Lirası arttı. Kamu özel iş birliği taahhütleri 135 milyar Türk Lirası arttı. Özel sektörün dövize endeksli iç-dış borç tutarı da 275 milyar Türk Lirası arttı. Toplam 525 milyar Türk Lirası. Buna da ülke risk priminin 170 puan artması dolayısıyla gelen ek faiz yükünü eklerseniz tam 675 milyar Türk Lirası” diye konuştu.

Bu 675 milyar Türk Lirası ile neler yapılabileceğini sıralayan Davutoğlu, şöyle konuştu: “Bu miktarla yaklaşık 1,5 milyar insan aşılanabilirdi. Ülkeyi böylesine bir ekonomik çöküntüye getirdiğiniz bir dönemde, esnafımıza, çiftçimize evde kalın, işinizi kısıtlı olarak yapın diye çağrıda bulunduğunuz vatandaşımıza bu destekleri veremezken, kendinizin lebalep salonlarda yaptığınız o gösterişli kongrelerin ülkeye nelere mal olduğunu bir kez daha düşünün. Artık yeter! Kendiniz uymadığınız tedbirleri esnafımıza, çiftçimize, vatandaşımıza söylemeyin. Çünkü vatandaşımızın canına tak etti!”

ANKARA İÇİN ÇARPICI BİR İDDİADA BULUNMUŞTU

Pandemi haritasıyla ilgili geçtiğimiz hafta kendisine gelen çarpıcı bir bilgiyi paylaşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Ankara’da artışın hızlandığı, Ankara’nın da kızardığı ama AKP ve MHP kongreleri dolayısıyla bunun ertelendiği bilgisi var. Göreceğiz bakalım. Gelecek hafta inşallah olmaz ama Ankara kırmızıya dönerse, artık o zaman bunların riyakarlıkları, bunların oportünizmi, bunların fırsatçılığı, bunların yalanları bir kez daha ortaya çıkacak” demişti.

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