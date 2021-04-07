Ahmet Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ‘yazar kasa’ yanıtı: O gün Türkiye’yi krize sokanlarla berabersin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş İl Danışma Kurulu toplantısının ardından sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile toplantı düzenledi. Burada bir konuşma yapan Davutoğlu, konuşmasında Erdoğan’ın grup konuşmasındaki sözlerine tek tek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması için “İbretlik bir konuşmadır” diyen Davutoğlu, o konuşmada Çin’e tepki göstermediğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

* O konuşmasında bekledim, hani ‘one minute’ diye haykıran, ‘eyy Amerika, eyy Avrupa’ diye kükreyen Sayın Cumhurbaşkanı, Çin Büyükelçisi’nin Sayın Akşener’e ve Sayın Yavaş’a yönelik olarak açıkça tehdit ihtiva eden tweeti karşısında ne söyleyecek diye merak ettim. Büyükelçilerin uyması gereken kurallar var. Kahramanmaraş’ın aziz şehitleri, Türkiye, Ankara’da istiskal edilsin, küçük düşürülsün diye şehit düşmedi.

* Hiçbir büyükelçi, hangi ülkenin olursa olsun, Ankara’da otururken Türkiye Cumhuriyeti devletine orada görev yapan, siyasi görüşü ne olursa olsun, siyasiler ya da belediye başkanlarına parmak sallayamaz. Çin yetkilileri açık bir şekilde Türkiye’yi tehdit etti ama Cumhurbaşkanından ses yok. Herkese milliyetçilik dersi veren, ikide bir de bize dönük ağır hakaretlerle ihtiva eden konuşmalar yapan Sayın Devlet Bahçeli’den de ses yok!

* Doğu Türkistan’da, tam da Kahramanmaraş’ın ruhuna uygun olarak söylüyorum, Sütçü İmam’ın çocukları bunu çok iyi anlar diye söylüyorum, Doğu Türkistan’daki Uygur, Kırgız, Kazak, Müslüman Türk kadınları her gün tecavüze, cinsel tacize uğrarken, evlerine yerleştirilen Çinli bir takım erkeklerin tasallutuna uğrarken Ankara susuyorsa, Ankara buna tepki vermiyorsa, sineye çekiyorsa, artık o Ankara’da oturanların değişme vakti gelmiş demektir.

“O DÖNEMİN SORUMLUSUYLA YAN YANA NE YAPIYORSUNUZ?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ecevit döneminde olduğu gibi başbakanlığın önünde atılan daktilolar mı var?” sözlerini içeren konuşmasının ilgili kısmını “Yüreğim sızlayarak dinledim ama aslında bu bir itirafnamedir” diye yorumlayan Davutoğlu, şöyle konuştu:

* Ecevit döneminde olduğu gibi başbakanlığın önünde atılan daktilolar mı var diyor. Bir kere atılan daktilo değil, yazar kasa. Geçmişi kendisi unuttuğu için milletin da unuttuğunu zannediyor. Şu soruyu sormak hakkımızdır. Eğer o gün ‘yazar kasa’ atılması kötüyse, o dönemin sorumlusu olan en büyük koalisyon ortağı olan Sayın Bahçeli ile yan yana ne yapıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı? O yazar kasa sadece Ecevit’e atılmadı, Bahçeli’ye de atıldı. Ama şimdi sizler, o gün Türkiye’yi krize sokanlarla berabersiniz.

“ESNAF SADECE YAZAR KASA ATMADI, MASAYI MEYDANA ÇIKARIP YAKTI”

* Şimdi niye (yazar kasa) atılamıyor biliyor musunuz? Atılmadığı için değil. Hiçbir komplo, provokasyon da yok, bundan 3 hafta önce Konya’daydık. Hz. Mevlana’nın huzurundaki esnaf, sadece bir yazar kasa atmadı, restoranındaki sandalyeyi masayı meydana çıkarıp yaktı. Kendileriyle konuştum. Tepkileri çok açıktı. “Aylar var ki siftah edemiyoruz ama bir taraftan kongreler lebalep dolu, diğer taraftan iktidara yandaş özel tesisler istisnalardan istifade ediyor, biz evimize aş götüremiyoruz” diyorlar.

“ESNAF BEŞTEPE’YE YAKLAŞAMIYOR Kİ TEPKİ GÖSTERSİN”

* Eğer Sayın Cumhurbaşkanı ülkeye gerçekten bir hizmet edecekse önce halkla arasındaki bariyerleri kaldırsın. Evet, eskiden başbakanlığın önünde Sayın Ecevit’in önüne yazar kasa fırlatıldı. Şimdi niye fırlatılamıyor biliyor musunuz? AK Parti’nin belki de en önemli hizmetlerinden birisi ilk günlerde şuydu; başbakanlığın önü halkın geçişine açıldı, çok doğru bir tavırdı. Ama şimdi Beştepe’nin önüne yaklaşması mümkün değil ki esnafın tepki gösterebilsin. Şimdi Cumhurbaşkanına 50 metre bile yaklaşması bile mümkün değil ki tepki göstersin. Ayrıca ‘açım’ diyene Sayın Cumhurbaşkanının ne dediği aşikar.

“ERDOĞAN’IN O SÖZLERİ YOKSULLUĞUN İTİRAFI”

Ülkenin çok derin bir krizin içinden geçtiğini ve yoksulluk çektiğini ifade eden Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu yoksulluğun itirafını bugünkü konuşmasında yaptığını savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tenceresini kaynatamayan her vatandaşın 19 yıldır olduğu gibi dermanı biz olacağız” sözlerine dikkat çeken Davutoğlu, “Bir kere olumlu bir gelişme var. Tencereyi kaynatamadığını kabul ediyor. Peki ama 19 yılın başarı hikayesini bugün söylediniz de 19 yıl sonra niye milletin penceresi kaynamıyor? Kim sorumlu?” ifadelerini kullandı.

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