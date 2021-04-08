Ahmet Davutoğlu’ndan ‘lebaleb’ kongre iddiası: Vakaları gizleyerek halka yalan söylediler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kilis ziyaretlerinin ardından Gaziantep’e geldi. Davutoğlu, Gaziantep’te sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile Gelecek Partisi İl Başkanlığı’nda buluştu. Burada yaptığı konuşmada Davutoğlu, corona virüsü salgınında vaka sayıları artışını değerlendirdi.

“Öyle bir dönemden geçiyoruz bütün dünyada salgın var ama diğer ülkelerin salgınla ilgili politikaları dolayısıyla her geçen gün salgın vakaları azalıyor” ifadelerini kullanan Davutoğlu, “Bir tek Türkiye’de salgın vakası artıyor. Dünyada 54 bin vaka ile en çok vaka görülen ülkelerin başındayız. Bütün olumsuzluklarda birinciyiz” dedi.

“AK PARTİ KONGRELERİ BİTTİ SALGIN ARTTI”

“54 bine vaka nasıl geldi?” diye sonra Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Salgınla mücadeleyi siyaset üstü bir mesele olarak görüyoruz” açıklamalarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

* Devlet yöneticilerinin birinci görevi halkına karşı dürüst olmaktır. Devlet yönetenlerin birinci görevi asla yalan bir bilgiyi paylaşmamalarıdır. Ne zaman Türkiye’de salgın vakaları arttı? AK Parti kongresi bitti, salgın vakaları 30 binlere çıktı. Şimdi 54 bin. AK Parti kongreleri öncesi 15 bin ila 20 bin arasındaydı. Niye peki? İki ihtimal var.

* Ya önceden de salgınlar 30 bin civarındaydı ama saklıyorlardı. Çünkü AK Parti kongresini doldurarak lebaleb bir kongre yapmak istiyorlardı. Salgın 30-50 bin deseler o kongreyi yapamazlardı. Öyle demediler. İkinci ihtimal AK Parti kongrelerinden sonra bu salgın arttı. Bana sorarsanız ikisi de geçerli. Halka yalan söylediler. Vakaları gizlediler.

* Ekim ayında bir gün çıkıp 17 bin vaka ilan ettiler. Bu halk size nasıl güvensin? Siyasetiniz için, kongredeki coşkunuz, şatafatınız için halkın sağlığını tehdit ettiniz. Virüsler herhalde dünya iktidarları arasında en çok Türkiye’deki iktidarı seviyordur. Virüsün önünü açan ikinci bir iktidar yoktur dünyada.

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