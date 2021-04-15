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Ahmet Davutoğlu’ndan Merkez Bankası’nın faiz kararına tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası’nın, politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

Güncellenme: 23:06, 15/04/2021
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Ahmet Davutoğlu’ndan Merkez Bankası’nın faiz kararına tepki

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Yeni başkan Şahap Kavcıoğlu'nun ilk PPK toplantısında Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tuttu.

“MİLLETİ NİÇİN DAHA DA FAKİRLEŞTİRDİNİZ!”

Karara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, “Madem faizi değiştirmeyip daha önceki para politikasına devam edecektiniz, niçin Türk Lirası'na yüzde 10’un üzerinde değer kaybettirip bütçeye 525 milyar TL ek yük yüklediniz, milleti niçin daha da fakirleştirdiniz! Kim verecek bunun hesabını?” ifadelerini kullandı.

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