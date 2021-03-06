Ahmet Davutoğlu’ndan ‘parti kapatma’ yorumu: Kafalarında 90’lı yılların modeli var

Halk TV'ye konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı.

“ORTADA İYİ NİYET GÖRMÜYORUM”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nı eleştiren Davutoğlu, şunları söyledi:

* Burada bir niyet önemli, samimiyet önemli. Bir de eylemle gösterilir bazı şeyler. Ortada ben bir iyi niyet görmüyorum. Samimiyet de görmüyorum. Eylemde de bu tutarlılığı görmüyorum.

* Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlelerini alın ve benim 22 Nisan 2019'da Cumhurbaşkanı'na hitaben yazdığım manifestoyu alın, neredeyse birbiriyle aynıdır.

* Şeffaflıkla ilgili söylediklerine bakın, 2015'te benim açıkladığım şeffaflık paketiyle hemen hemen aynıdır. O zaman niye kaybettik bu kadar yılı?

* Parti içinde bütün bunlar çok önceden dile getirildi. Adalet Bakanı, ‘demokrasi açığının olduğu yerde hukuk açığının olduğu yerde yatırım açığı olur'; e bunu biz aylar öncesinde söyledik. Geçen sene söyledik, ‘yapmayın, etmeyin' diye.

“ERDOĞAN VE ÇEVRESİ TELAŞ İÇERİSİNDELER”

“Ben sayın Erdoğan'ın ve çevresinin şu anki telaşını görüyorum” diyen Davutoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

* Telaş içerisindeler. Kamuoyunda hukuk konusunda ve insan hakları konusunda ne kadar vahim hatalar işlendiğini görüyorlar.

* Algının Türkiye içinde ve dışında ne kadar olumsuz seyrettiğini görüyorlar. Dünyada insan hakları liginde Türkiye küme düştü.

* Türkiye içinde de son derece olumsuz bir algı var. Bunu düzeltme çabası. Ama en önemlisi, samimi olarak bunu istemekten daha çok, Adalet Bakanının da ifade ettiği gibi yabancı yatırımcı hukuk garantisi olmadan gelmiyor, Türkiye'nin de paraya ihtiyacı var.

“ZİHNİYETİNİZİ DEĞİŞTİRMENİZ LAZIM”

Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* İnsan onurunu ve haklarını ayaklar altına alacaksınız uygulamalarınızla ama sırf biraz para çekebilelim diye, biraz yatırım çekebilelim diye eylem planı açıklayacaksınız.

* Bunların bir çoğunun uygulanması iki yıl değil, iki saat değil, iki dakikada uygulanacak şeyler bunlar. Ama sizin zihniyetinizi değiştirmeniz lazım. İki dakikada uygularsınız, hiç zamana ihtiyacınız yok.

“KAFALARINDA 90'LI YILLARIN SİYASET MODELİ VAR”

MHP lideri Bahçeli'nin HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrısını ve AKP'li isimlerin bu konudaki açıklamalarını değerlendiren Davutoğlu, şunları söyledi:

* Terörle mücadelenin parçası veya terörle mücadele ediyoruz diye bu söylemlerin benimsenmesi doğru değil. Siyaset dizayn edilmeye çalışılıyor.

* Hem parti kapatma üzerinden hem de fezlekeler üzerinden. 90'lı yılların kültüründe şu vardı: ‘partiyi kapat, dolayısıyla siyasal olarak partiye gelecek kitleleri terör örgütünün propagandasına açık hale getir.

* Terör örgütü propaganda yaptıkça da İç Anadolu'da, Karadeniz'deki milliyetçi oyları yükselt'. Bu bir denklemdir. Kafalarında bu model var.

“PARTİ KAPATARAK HALKIN GÖNLÜNE GİREMEZSİN”

Terörle mücadeleyi samimi bir şekilde isteyenlerin, terörün propagandalarına zemin olacak argüman vermemesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, “6 milyon oya birisi dedi, ‘lanet olsun'… Nasıl dersiniz? Oy namustur. Bir parti kapatarak halkın gönlüne giremezsin. Bunlar manevra. Bence AK Parti'nin kafası karışık” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR PARTİ KAPATILMAMALI”

Davutoğlu, hiçbir partinin kapatılmaması gerektiğini vurgulayarak açıklamasında şu sözlere yer verdi:

* AK Parti'deki ‘düşük profilli' sözcülerin meselesi şudur: ani bir olay geliştiğinde ‘acaba Cumhurbaşkanı ne diyecek' diye telaşa kapılırlar ve bir şey söylerler.

* Önünü açık bırakırlar, sonra toparlamaya çalışırlar. Yukarıdan bir şey gelmedikçe de o kafa karışıklığı devam eder.

* Belli ölçülerde muallak tutmaya çalışırlar; bir taraftan MHP'yi tatmin etmek, bir taraftan da Kürt seçmenden kopmamak için. Bu muallak alan artık hiç kimseye yaramaz. Hiçbir parti kapatılmamalı.