Ahmet Davutoğlu’ndan Sedat Peker’in Suriye iddialarına yanıt

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında organize suç örgütü liderliğinden geçmişte hüküm giymiş Sedat Peker’in Suriye’ye yasa dışı silah ticareti iddialarına yanıt verdi.

AKP hükümetlerindeki görevlerine istinaden, “Size rağmen mi oldu, haberiniz mi yoktu, SADAT’ın silahlarının El Nusra’ya gittiğini biliyordunuz veya gizliyor muydunuz?” sorularını yanıtlayan Davutoğlu, “Acı bir tebessümle takip ediyorum. Öyle bir Davutoğlu dönemi çiziliyor ki, sanki istenildiği zaman son 18 yılı ben yönetmişim gibi, istenildiği zamansa ben hiç yokmuşum gibi” yanıtını verdi. Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“SADAT VE DİĞER İSİMLERİN BENİMLE TEMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

*Dışişleri Bakanlığı dönemim 2009-2014’e kadar. Bu olaylar olduğunda (MİT TIR’ları operasyonu) ben başbakan değilim. Dışişleri bakanıyım. Sedat Peker’in bu iddialarıyla MİT TIR’larının hiç alakası yoktur. Neden yoktur? MİT TIR’ları operasyonu 19 Ocak 2014’te oldu.

*Sedat Peker o sırada neredeydi biliyor musunuz? Cezaevindeydi. Cezaevinden Sedat Peker’in çıkışı 10 Mart 2014. Dolayısıyla Sedat Peker’in anlattığı bütün o süreç benim başbakanlığımdan da sonradır.

*Benim dışişleri bakanlığım döneminde MİT de Genel Kurmay de bana bağlı değil. Çok iyi bir koordinasyon yapıyorduk o ayrı bir husus. Olayları birbirine karıştırmamak lazım.

*SADAT ve diğer isimlerin hiçbirisinin benim dışişleri bakanlığım döneminde veya başbakanlığım döneminde herhangi bir görev, benimle herhangi bir teması söz konusu değildir. Zikrettiği iş adamların ise benimle hiçbir teması yoktur.

*Devlet görevi yürütürken, devlet kurumları dışında hiçbir milter-paramiliter, çıkarcı, organize suç örgütü, mafya lideri hiçbir kimseyle görüşmem ve irtibatım yoktur. Bütün devlet görevlerini sadece devlet kurumlarıyla yaptım.

“SADECE TÜRKMENLERE YAPILDI”

19 Ocak 2014’te gerçekleşen MİT TIR’ları operasyonuna değinen Davutoğlu, şunları söyledi;

*Esad rejimi sınırlarda kontrolü kaybettiğinde Türkiye haklı olarak bu sınırlarda kendisine müzahil yapıların mevcudiyetine önem verdi. Bunlar kimlerdir? Bayır bucak Türkmenleridir. Yala Dağı’nın ötesinde Lazkiye’de hakim bir mevkide bunların bulunması, korunması, oradaki mevcudiyetleri Türkiye için elzemdi.

*Ayrıca o soydaşlarımıza ve akraba topluluklarına insani bir görevdi. O bölgeler, bombalanarak ve Türkmenler zor durumda kaldığında yardımlar yapıldı. Kimse de bu yardımları teröre destek olarak göremez.

*Bu operasyonu yaparak Türkiye’yi suçlu göstermek isteyen bir çetenin işiydi MİT TIR’larına yapılan baskın. Türkiye, şu anda ve bundan sonra da sınırındaki her olaya yeterince tepki vermek zorundadır. Bu şey sadece devletin resmi kurumlarıyla ve sadece Türkmenlere yapıldı. Şimdi de söylüyorum.

*SADAT denilen topluluğun orada hiçbir rolü yoktur. Sedat Peker’in ilişkiler ağı daha sonradır. Başbakanken de ne Sedat Peker, ne SADAT, ne o de bunun benimle hiçbir görüşmesi olmamıştır. Hiç kimseye benim başbakan olarak verdiğim bir görev olmamıştır.

“İDDİALAR ARAŞTIRILSIN”

Sedat Peker’in iddialarının araştırılması gerektiğini söyleyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Türkiye’nin geçmiş dönemlerinde de cuntalar olmuştur. 27 Mayıs’ın öncesinde Adnan Menderes başbakandı ama cunta vardı onun otoritesi dışında.

*Benim başbakanlık yaptığım dönemde de, Erdoğan’ın döneminde de bunlar olmuş ve yanlış işler yapmış olabilirler. Bunun hepsi araştırılmalı, üzerine gidilmeli. (Sedat Peker’in iddiaları) araştırılsın. Ama asla benim dönemimle alakalı değildir. Benim dönemimde Sedat Peker ve bu yapıların aktivitesi yoktu. Benim dönemimde bu yapılara hiçbir misyon verilmemiştir.

“KANAL İSTANBUL’DA O İHALE SUÇTUR”

AKP’de imar yasası için mücadele ettiği dönemi de anlatan Davutoğlu, “Kanal İstanbul ile ilgili az bilinen bir şeyi size söyleyeceğim” diyerek çarpıcı bir bilgi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İnadına yapacağız” dediği ve Haziran ayı içinde temel atılacağını söylediği Kanal İstanbul projesinin, partisinin gölge kabinesindeki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ilgililerince yapılan araştırmada, Kanal İstanbul için büyük bir firmanın ‘deplase’ ihalesi yaptığını ve bu ihalenin yasaya aykırılık teşkil ettiğini öğrendiklerini belirtti.

Davutoğlu, bu konuda şunları söyledi:

*Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün ‘İnadına yapacağız, Haziran içinde temel atacağız’ dedi. Gölge kabinimizdeneski Ulaştırma Bakanı arkadaşımıza, ‘Nasıl başlayacak, bir yatırım ihalesi yok’ dedim. Meğer büyük bir firma deplase değişimiyle ilgili bir ihale yapılmış. Bu ihaleyi değiştiriyorlar.

*Bir köprü ihalesine döndürüyorlar. Suçtur. Niye suçtur? Maliyet değişikliği söz konusuysa bir ihalede ve yüzde 20 değeri aşıyorsa ihale tekrarlanır. Sayın Cumhurbaşkanı alelacele Kanal İstanbul’a kazma atıyorum diyor. Ortada finansman planlaması, ciddi hiçbir şey yok. Olsa da zaten İstanbul’a ihanettir. Sonuna kadar İstanbul’u koruyacağız.

*Ben başbakanlığı aldığımda bu projeyi saydım. Sonra brifingler aldım. Brifinglerde tatmin olmadığım için benim dönemimde Kanal İstanbul ile ilgili hiçbir adım atılmadı. Bunu Cumhurbaşkanımıza da söyledim. İstanbul bizim için aziz bir emanettir. ‘Bu zarar verecektir’ diye söyledim.

*İmar yasası çıkmış olsaydı bunu yapamazlardı. Sayın Cumhurbaşkanı kanalın 2 yakasına 2 şehir kuracakmış. Mesele kanal değil. Mesele orada rantı kapatanlara şu sinyali veriyor: Burada bu yapılacak deyip, yüksek miktarlarda orada arazi kapatanların arazileri satılacak. İmar yasası olmuş olsa bu yaşanmayacaktı.

İMAMOĞLU’NDAN DAVUTOĞLU PAYLAŞIMI: DİKKATLE DİNLEYİNİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Davutoğlu’nun Kanal İstanbul ile ilgili konuşmasından söz konusu kesiti paylaşarak, “Haziran'da Beton Kanal'ın temelini atmaya çalışanlar, çok ciddi yanlış içinde. Seçilmiş son Başbakan ve Gelecek Partisi Lideri Sn. Ahmet Davutoğlu uyarıyor. Dikkatle dinleyiniz” ifadelerine yer verdi.

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