Ahmet Davutoğlu’ndan tam kapanma çağrısı

Dün Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 316 hastayla birlikte 55 bin 941 yeni vaka tespit edilirken 258 kişi hayatını kaybetti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Gaziantep Nizip İlçe teşkilatı ile buluşma toplantısında vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek ‘tam kapanma’ çağrısında bulundu.

Bilim Kurulu’n ada ‘tam kapanma’ çağrısı yapan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da kapanma süresince esnafa, çiftçiye, işçiye ve işsizlere destek olunması gerektiği konusunda seslendi.

“TÜRKİYE ŞU ANDA BÜTÜN OLUMSUZLUKLARDA BİRİNCİ SIRADA YER ALIYOR”

Türkiye’nin bütün olumsuzluklarda birinci sırada olduğunu ifade eden Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Dün toplanması gereken Bilim Kurulu yine toplantısını erteledi. Türkiye şu anda bütün olumsuzluklarda birinci sırada yer alıyor.

* Dünyanın en çok corona vakası görülen ülkelerde birinci sıradayız. Dünyada enflasyon liginde en üst sıralardayız. Dünyadaki faiz sıralamasında da en üst sıralardayız.

* Vakalar 55 bine gelip dayanınca bir izah etme bir cevap verme çabası içine girdiler. Peki 3 hafta önce vakalar 15 binlerde dolaşırken niçin sesleri çıkmıyordu.

* 2-3 hafta içinde vakaların bu şekilde sayıları arttıysa ortada tek ihtimal var. Birinci ihtimal Ak Parti kongresinden önce de vakaların sayısı aslında 30, 40, 50 bin civarındaydı ama o zaman Ak Parti kongresini labaleb yapmak istiyorlardı.

* İkinci ihtimal o kongreler lebaleb yapıldığı için birkaç hafta içinde salgın hızla yayıldı. İkisi de doğru, ikisi de geçerli.

“AŞI KONUSUNDA YÜZLERİNİN KIZARMASI LAZIM”

Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yalnızca belirti gösteren hasta sayılarını açıkladıklarını söylemesiyle başlayan hasta, vaka tartışmalarını anımsatan Davutoğlu, şunları söyledi:

* Bu iktidar salgını ve salgınla ilgili şeffaf gelişmeleri hiçbir şekilde halkla hiçbir zaman paylaşmadı. Özellikle aşı konusunda verdikleri sözleri hatırladığınızda aslında yüzleri kızarması lazım.

* Nisan ayında milli aşıyı devreye sokacağız ve herkesi aşılayacağız. Nisan ayındayız ortada ne milli aşı var ne de milli aşıyla aşılanan vatandaşımız.

* Sayın Cumhurbaşkanı'na her yerde başkomutan diye hitap ediliyor ama seferberlikte önce kendisini ve arkadaşlarını düşündü, vatandaşları düşünmedi.

“RAMAZAN’DA KAPANMA KARARI ALINABİLİR”

Tam kapanmanın artık gerekli olduğunun altını çizen Davutoğlu şöyle devam etti:

* Bilim Kurulu'nun toplantısının ertelenmesinin sebebi açıktır. Muhtemelen Ramazan'ın ilk haftasında ya da iki haftasında mutlak kapanma kararı alınabilir.

* Buradan Bilim Kurulu'ndakilere bir bilim insanı olarak sesleniyorum; eğer uyarılarınız dinlenmiyorsa orada bulunmayı reddedin. Çünkü sizde vebal altına giriyorsunuz.

* Ve buradan iktidara da seslenmek istiyorum; evet bir kapanma kararı artık zaruridir. Günde 55 bin vakaya dayanmışsa ve dünyanın en fazla vaka görülen ülkesi haline gelmişsek bir müddet kesin ve kararlı bir şekilde kapatma uygulanmalıdır. Bütün vatandaşlar için geçerli olan. Esnaf için olduğu kadar iktidar için de geçerli olan bir kapanma kararı alınabilir.

“KAPANMANIN BEDELİNİ ESNAFA, ÇİFTÇİYE, İŞÇİYE ÖDETMEYİN SİZ O BEDELİ ÖDEYİN”

Davutoğlu, tam kapanma olması durumunda iktidarın esnafa, çiftçiye, işsizlere ve çalışanlara destek olması gerektiğini de belirtti.

Davutoğlu, şunları ifade etti:

* Ama böyle bir kapanma kararı alırlarsa esnafımızın, kapanma kararı süresince hatta kapanma kararı uzarsa 1 ay süresince kira, doğalgaz, elektrik, su harcamaları doğrudan devlet tarafından ödenmelidir.

* Böyle bir dönemde eğer kapanma kararı alınırsa Cumhurbaşkanı'nı çıkıp açık bir şekilde çiftçilerimizin bu dönem içindeki gübre mazot masraflarını hibe olarak verme teminatını söylemeleri lazım.

* Sakın ha kaynağımız yok demesinler istediklerinde üç, beş müteahhite nasıl kaynak bulduklarını hepimiz biliyoruz. Sakın rezervlerimiz tükendi demesinler, o zaman millet de rezervleri tüketen ve kaybolup giden hazine maliye bakanı nerede diye sorar size.

* İşçilerimizin Kısa Çalışma Ödeneği'ni tekrar devreye sokun bu kapanma süresinde işsizlere doğrudan yardım şeklinde yardımda bulunun. Yani kapanmanın bedelini esnafa, çiftçiye, işçiye ödetmeyin siz o bedeli ödeyin. Yoksa millet size öyle bir bedel ödetecek ki ağzını açık kalacak.