Ahmet Davutoğlu’ndan tüm siyasi partilere ‘tek cephe’ çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aydın’da yaşlı bir kadının tecavüze uğrayıp katledilmesi, Samsun’da bir kadının çocuğunun önünde sokakta öldüresiye dövülmesi üzerine tüm yetkililere, kanaat önderlerine, siyasi partilere “Gelin kadın cinayetlerine karşı ortak bir tavırla birleşelim” çağrısında bulundu.

Kadın cinayetlerinde ve kadına karşı şiddette hiçbir şekilde hoşgörülü olunmaması gerektiğini belirten Davutoğlu, “Bu saldırıda bulunanlara hiçbir indirim olmaksızın en sert ve kararlı hukuki müeyyideleri uygulayalım. Kadına karşı şiddet konusunda kadınlarımızı bilgilendirelim. Kadınlarımızın haklarını korumalarını sağlayacak şekilde bir eğitim seferberliği başlatalım. Gerçekten bir saldırı tehdidi altında olan kadınlarımıza sahip çıkalım” dedi.

“FERYADI KULAĞIMDA”

Gelecek Partisi üyesi olan Gül Gülüm’ün Çatalca’da katledilmesi sonrasında ailesiyle görüştüğünü, ailesinin feryadının hala kulağında olduğunu söyleyen Davutoğlu, “‘Onlarca kez koruma talebinde bulunduk ama koruma verilmedi’ dediler. Bazı insanlara çok rahat ve çok sayıda korumalar sağlanırken, acil durumları olduğu açık bir şekilde ortaya konan kadınlarımıza koruma verilmemesi kabul edilemez” diye konuştu.

“TEK BİR CEPHE OLUŞTURMANIN VAKTİDİR”

“Buradan iktidara sesleniyorum” diye devam eden Davutoğlu, şunları söyledi:

* Hukuki müeyyideleri uygulamakta tereddüt etmeyin. Kadınlarımızı korumak için gerekli tedbirleri almakta tereddüt etmeyin.

* Bütün siyasi partilere sesleniyorum. Gelin her konuda ihtilaf edelim ama kadına karşı şiddet konusunda omuz omuza verelim. Görüş ayrılıklarını unutarak kadına karşı şiddet konusunda tek bir cephe oluşturmanın vaktidir.

* Gelin hep beraber bir toplumsal seferberliğe öncülük edelim. Kadına karşı şiddet konusunda en kararlı mesajları vermek yanında en kararlı eylemlerde de birlikte olalım.

* Şiddet kültürünün toplumdan tümüyle kazınması için eğitim seferberliği yapalım. Aileden başlayarak her toplum katmanına şiddete karşı bilinçlendirmeyi sağlayalım.

* Kadınlarımıza karşı saygıyı en temel ahlaki ilke olarak herkese öğretelim. Kadınların özgürce dolaştığı, özgürce fikirlerini ifade ettikleri, özgürce mesleklerini icra edebildikleri, hiçbir cinsel tacize, mobbinge, herhangi bir ayrımcı tavra muhatap olmadan yaşayabildikleri bir Türkiye’yi hep beraber kuralım.