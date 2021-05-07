Ahmet Davutoğlu’ndan valiliğe İkizdere tepkisi: Utancınızı yasaklarla saklayamazsınız

Cengiz İnşaat tarafından Rize'nin İkizdere ilçesine yapılmak istenen taş ocağına yöre halkının yanı sıra siyasi partiler, çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarından art arda tepkiler geliyor. Gelecek Partisi de bölgeye bir heyet gönderme hazırlığındayken valilik engeliyle karşılaştı.

VALİLİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Gelecek Partisi, ‘doğa ve çevre katliamı yapıldığına ilişkin’ iddialara yönelik parti yetkililerinden oluşan bir heyeti bölgeye gönderme talebini yazılı olarak Rize Valiliği'ne gönderdi. Valilik ise talebe ‘sokağa çıkma yasağı’nı gerekçe göstererek olumsuz yanıt verdi.

“UTANCINIZI YASAKLARLA SAKLAYAMAZSINIZ”

Sosyal medya üzerinden valiliğin kendilerine verdiği cevabı paylaşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Rize İkizdere’de doğa ve çevre katliamı yapmaya izin var! Yaşananları yerinde görüp inceleme yapmak isteyen parti yöneticilerimize izin yok! Utancınızı yasaklarla saklayamazsınız! Yasak biter bitmez Gelecek Partisi olarak haklı davalarında hemşehrilerimizin yanında olacağız!” dedi.