Ahmet Nazif Zorlu söz vermişti ama devlet yapıyor

Denizli kent müzesine kavuşacak ama projenin giderini 2012 yılında söz veren Denizlili iş insanı Ahmet Nazif Zorlu değil devlet üstlenecek. Merkezefendi'deki eski endüstri meslek lisesine ait taş binaların Denizli Kent Müzesi yapılmasına karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi bir protokol imzaladı. Proje giderlerinin yarısını bakanlık, kalan yarısını valilik ve belediye üstlenecek.

BAKAN GÜNAY VE ZORLU DA PROTOKOL İMZALAMIŞTI

Denizli kent müzesi için ilk protokol 2012 yılında imzalanmıştı. Laodikya Antik Kenti’ndeki törende dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Denizlili iş insanı Ahmet Nazif Zorlu ve Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan protokolün altına imza atmıştı. Törende Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, daha sonra FETÖ üyesi olduğu için tutuklanan dönemin Denizli Valisi Abdülkadir Demir, AKP Denizli Milletvekili Bilal Uçar ve antik kente ilk kazmanın vurulmasını sağlayan duayen tekstilci Esat Sivri de hazır bulunmuştu. Yapılan protokol gereği iş insanı Zorlu Denizli'ye kent müzesinin yanı sıra bir de arkeoloji müzesi kazandıracaktı.

SERSERİLER MESKEN TUTTU, YIKILMASI GÜNDEME GELDİ

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Bulvarı üzerinde bulunan taş binalarda eğitimin sona ermesinden sonra yapılar serserilerin meskeni haline geldi. Madde bağımlıları ve evsizlerin kullandığı tarihi binalar restore edilmeyi beklerken yıkılması gündeme getirildi. Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları süreci yargıya taşıdı ve taş binaların yıkılmasını engelledi. İş insanı Zorlu 2013 yılı sonunda yaptığı yazılı açıklamada projede sponsor konumunda olduklarını, mimari ve teknik konularda tasarrufları söz konusu olmadığını açıkladı. Protokol kâğıt üzerinde kalınca da sponsorluktan çekildi.

YENİ BİR PROTOKOL İMZALANDI

Yeni protokol Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili İsmail Karaman ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan arasında imzalandı. Protokol gereği taş binalar belediye tarafından restore edilecek. Ayrıca eserlerin sergileneceği teşhir ve tanzim düzenlemeleri ile çevre düzenlemesi yine belediye tarafından yapılacak. Karaman müzenin 2 bin 300 metrekarelik alana sahip olacağını söyledi.

Zolan ise erken cumhuriyet dönemi eserlerinden olan binaların yeniden ayağa kalkacağını, müze ile Denizli'nin daha da güzelleşeceğini ifade etti. Projenin son derece önemli olduğunu söyleyen Atik ise “Tarihi, geçmişi, hatıraları, yaşanmışlıkları olan bir binada restorasyon yapacağız. Bunları gelecek nesillere aktarmak bizim açımızdan çok önemli” diye konuştu.