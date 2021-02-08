Ahmet Takan’a 10 polisle gözaltı

BDDK, Ahmet Takan hakkında Türkiye'nin IMF ile görüştüğüne dair yazdığı yazı nedeniyle suç duyurusunda bulunmuş, Bakırköy 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada da hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Takan bu davayla ilgili Ankara'da ifade verme talebince bulunmuş ancak başvurusu yanıtsız kalmıştı. Mahkemenin kendisinin katılmadığı 26 Ocak tarihli duruşmada yakalama kararı verdiğini ve kararın kendisine tebliğ edilmediğini belirten Takan şunları söyledi:

“ARABAMIN ETRAFI 10 POLİS TARAFINDAN SARILMIŞTI”

*UYAP'a bakarken hakkımda yakalama kararı çıkarıldığını gördüm. Avukatım aracılığıyla geçen hafta salı günü dilekçe verdim ve Ankara Adliyesi'nde ifademin alınmasını istedim.

*Ancak dilekçe işleme konulmadı. Balgat'ta bir postaneye uğradım ve çıktığımda arabamın etrafı 10 polis tarafından sarılmıştı. Arandığımı söylediler, nöbetçi mahkemeye sevk edildim.

*Kaçak değilim, adresim belli. Polis tarafından yakalanıp, ifade vermeye götürülüyorum'.

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