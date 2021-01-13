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Ahmet Yavuz yardım paylaşımı nedeniyle ifade verdi

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, pandeminin ilk dönemlerinde Twitter hesabı üzerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yardıma ihtiyacı olduğuna ilişkin yaptığı bir paylaşımı nedeniyle emniyette ifade verdi. Yavuz "yardım twitinden dolayı ifade vereceğim hiç aklıma gelmezdi. Bir yaşıma daha girdim!” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ
Güncellenme: 19:09, 13/01/2021
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Ahmet Yavuz yardım paylaşımı nedeniyle ifade verdi

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, Türkiye’de corona virüsü vakalarının görülmeye başlandığı Mart ayında, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle Emniyet'te ifade verdi.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu tweetini de paylaşarak, “Covid-19 salgınının o azılı günlerinde attığım bu yardım twitinden dolayı ifade vereceğim hiç aklıma gelmezdi. Bir yaşıma daha girdim!” ifadelerini kullandı.

Emekli Tümgeneral Yavuz, ifade vermesine konu olan 22 Mart 2020’deki paylaşımında ise, “Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin yardıma ihtiyacı olduğunu öğrendim. Sağlık çalışanlarına belki katkı vermek istersiniz diye düşündüm” ifadelerine yer vermişti.

FETÖ KUMPASI MAĞDURU

Emekli tümgeneral Ahmet Yavuz, Fethullahçı Terör Örgütü, FETÖ’nün Balyoz kumpası nedeniyle 18 yıl cezaya çarptırılıp haksız yere 3.5 yıl cezaevinde yatmıştı.

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