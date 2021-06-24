Aile boyu hırsızlık

Kurban Bayramı öncesi Ege Bölgesi'ndeki küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarının artması üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi ‘Pire Grubu' adıyla bilinen grubun olaylarla bağlantısını belirledi.

Denizli'nin Buldan ve Güney ilçelerinde yoğunlaşan hırsızlık şikayetleri üzerine yapılan geniş çaplı araştırmaya iki ilçenin jandarma komutanlıkları da katıldı. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu hırsızlık için her iki ilçeyi ziyaret edenlerin kimlikleri tespit edildi.

5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü AKRABA

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ile birlikte JASAT'ın yürüttüğü eş zamanlı operasyonda 5 şüphelinin konutlarına baskın yapılarak gözaltına alındı. Denizli'ye getirilen şüphelilerden Zekiye P.(41) ve Süleyman P.(44)'nin karı koca, 17 yaşındaki Emre P.'nin çocukları ve Teksin U. (44)'nun da Zekiye P.’nin kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Operasyonda Ali K.'da gözaltına alındı. Zekiye P.'nin 8 eşi Süleyman P.'nin 7, Teksin U.'nun 16 ve Ali K.'nın 13 hırsızlık kaydı çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 yıl önce bir evden çalınan av tüfeğine rastlandı. Zekiye P., Süleyman P. ve Ali K. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken dayı Teksin U. ve yeğeni Emre P. tutuklandı.