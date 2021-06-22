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Aile faciasında 7 yaşındaki Kerem de hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye'de karısını öldürüp, evini ateşe veren Mehmet Güney intihar etmişti. Ağır yaralanan ve yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güncellenme: 12:28, 22/06/2021
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Aile faciasında 7 yaşındaki Kerem de hayatını kaybetti

Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki dairede dün yangın çıkmış, Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı. Olayın hemen ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise intihar ederek yaşamına son vermişti. Polisin yaptığı çalışmadan sonra anne Arzu Rahman Güney’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (DHA)

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