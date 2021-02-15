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Aile kavgasında üç kişi öldü! Baba, anne, babaanne…

Manisa'da aile içi katliam... Yaşanan tartışma sonrası Süleyman Özcan, eşi Raziye Özcan'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Çiftin oğulları Hüseyin ise önce babasını sonra babaannesini öldürdü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:00, 15/02/2021
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Aile kavgasında üç kişi öldü! Baba, anne, babaanne…

Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre baba Süleyman Özcan (52) ile anne Raziye Özcan (50) evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Süleyman Özcan av tüfeğiyle Raziye Özcan'nı vurdu. Duruma sinirlenen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hüseyin Özcan bıçakla saldırdığı babası Süleyman Özcan'nın elinden tüfeği aldı.

Önce babasını vuran Hüseyin Özcan ardından da aynı evde yaşadıkları babaannesi Karanfil Özcan’ı (82) vurdu. Olayın ardından Hüseyin Özcan 112 Acil Servis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde aynı aileden üç kişinin vurularak öldüğü belirlenirken, kendisinde de bıçak yaraları olduğu tespit edilen Hüseyin Özcan jandarma ekipleri kontrolünde hastaneye kaldırıldı. (İHA)

aile anne baba katliam Manisa
Yayınlanma Tarihi:07:49,