Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı karmaşası

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı ​Ahmet Doğruyol BioNTech aşısında uygulama karmaşası olduğunu söyledi. Doğruyol, devlet hastaneleri ve aile sağlığı merkezleri tarafından yapılan aşılama hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından son gelen talimatla aşısının dört birimli, yani aynı fiziki ortamda dört aile hekimi çalışıyorsa o aile sağlığı merkezinde aşı yapılsın talimatı verilmesini eleştirdi.

Doğruyol, “​Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili son verilen talimat pek çok kez olduğu gibi maalesef yine, biz talimat verelim, eksiklik aksaklık olursa düzeltiriz mantığıyla yani kervan yolda düzülür mantığıyla verilmiş olan bir talimattır” dedi.

SAHA ŞARTLARI ARAŞTIRILMADAN KARAR ALINIYOR

​Sahanın şartları araştırılmadan, alanda bulunan il sağlık müdürlükleri, ilgili bürokratlar hatta meslek örgütlerinden hiçbir fikir alınmadan yapılan uygulamaların yanlış olduğunu savunan Doğruyol, “Bu nedenle de hata payları da maalesef çok oluyor. Dört aile hekiminin görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezlerine aşı yapma yetkisinin verilip diğer birimlere verilmemesi pek çok sıkıntıyı da beraberinde getirecektir. ​Verilen talimat aşılama hizmetlerinin yavaş ilerlemesine, bir ilçe sınırları içerisinde bulunan aile hekimliği birimlerinde iş yükünün belli birimlerde yığılmasına, vatandaşlar kendi aile hekimleri var iken, ikametlerine uzak birimlerinde bulunan aile hekimlerine aşı yaptırmak için gitmelerine neden olacak. Aile hekimliklerinde hastaların hekim değiştirmesine, aşı yapma talimatı verilen aile hekimlerinin kendi asli görevleri olan bütün izlem, bebek çocuk aşılama, gebe takibi, poliklinik hizmetlerini aksatacak kadar iş yükünün artmasını sağlayacak” diye konuştu.

İŞ YÜKÜ ARTINCA EKSİK VE AKSAKLIK YAŞANIR

İş yükünün artmasıyla birlikte muayene hizmetinin kalitesiz ve yetersiz olacağını, yaşanabilecek eksiklik ve aksaklıklarda asli kusurlu sayılacakları soruşturmalara tabi tutulabilecekleri de hatırlatan Doğruyol şu ifadeleri kullandı:

“Bunların karşılığında ücret kesintisi cezası alabilecekleri, vatandaşlardan gelecek ehliyet, akıl şuur, işe giriş vs. gibi raporların karşılanamaması gibi durumlarda şiddete uğrayabilecekleri de unutulmamalı. Aşılamanın belli ASM’lerde yapılmasıyla pek çok ASM'nin fiziki ortamlarının yetersiz olmasıyla enfeksiyon ve bulaş riskinin artacağı da düşünülmeli. ​Aşılama hizmetlerinin daha hızlı güvenli yapılabilmesi için, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde fiziki imkanları daha uygun olan geniş ve açık alanlarda, mesela okullar, camiler ve şartların uygun hale getirilmesiyle parklarda bile aşı merkezlerinin kurulabilmesi ve sağlık çalışanlarımızın da dönüşümlü olarak o merkezlerde görev yapması daha sağlıklı olabilir.”

YENİ DEĞERLENDİRME YAPILMALI

​Sağlık Bakanlığı yetkililerinin aşıyı uygulayacak olan hastaneler, aile hekimliği birimleri ve İlçe Sağlık Müdürlükleri üzerinden yeniden değerlendirme yapması gerektiğini savunan Başkan Doğruyol, “Vatandaşlarımızın en sağlıklı hizmeti alması ve çalışanlarımızın en iyi hizmeti vermesi için çaba gösterilmeli. ​Önemli olan en hızlı, en sağlıklı şekilde aşının vatandaşlarımıza uygulanması ve 1,5 yıldır hayatımızı alt üst eden kovit mikrobundan kurtulmamızdır” dedi.