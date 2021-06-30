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Aileler birbirine girdi: 13 yaralı

Şanlıurfa'da, akraba 3 aile arasında ev inşaatı nedeniyle çıkan ve taş, sopa ile bıçakların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı.

Güncellenme: 17:08, 30/06/2021
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Aileler birbirine girdi: 13 yaralı

Viranşehirin Tekel Mahallesi’nde akraba olan Alkan, Satmaz ve Kama aileleri arasında ev inşaatı meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar, birbirlerine bıçak, taş ve sopalar ile saldırdı.

13 KİŞİ YARALANDI

İhbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 13 kişi, yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı mahalle ve hastane önünde önlem alırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. DHA

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