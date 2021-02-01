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Ailesinin haber alamadığı genç kız yüzü kanlar içinde bulundu

Antalya dışında yaşayan ailesinin kentte yaşayan D.B.S. adlı genç kızdan uzun süre haber alamaması üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kızın evine giden ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiğinde D.B.S.'yi yüzü kanlar içinde buldu.

Güncellenme: 22:35, 01/02/2021
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Ailesinin haber alamadığı genç kız yüzü kanlar içinde bulundu

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi’nde meydana geldi. Antalya’da tek başına yaşayan D.B.S., şehir dışında yaşayan ailesinin telefonlarına cevap vermeyince aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri D.B.S.’nin kapısını uzun süre çalmasına rağmen cevap alamayınca savcılıktan alınan izinle itfaiye ekipleri kapıyı kırdı.

YÜZÜ KAN İÇİNDE BULUNDU

İçeri giren ekipler, D.B.S.’yi yüzü kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi evde yaptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan D.B.S.’nin sinir krizi geçirdiği değerlendiriliyor. DHA

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