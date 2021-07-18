Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aileye arılar saldırdı: 1 ölü 4 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 5 kişilik aileden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme: 14:00, 18/07/2021
HaberlerGündem
Aileye arılar saldırdı: 1 ölü 4 yaralı

Olay, Muratlı-Aşağısevindikli arasındaki bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, çiftlikte çalışan aynı aileden 5 işçi arıların saldırısına uğradı. Yaralananlardan Burhan A. (32), Namık Kemal Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. Salih A. (30) ve Umut A. (57) Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, İklim A. (4) ve Şemsi A. (62) ise Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 62 yaşındaki Şemsi Aktaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer aile fertlerinin ise tedavileri sürüyor.

Arıların sahibi Halil K. ise, arı saldırısına maruz kalan vatandaşların izni dahilinde arılarına o bölgede baktığını belirtti. (İHA)

İlginizi ÇekebilirKafesinden kaçan aslan ve saldırdığı bakıcısının durumu açıklandıKafesinden kaçan aslan ve saldırdığı bakıcısının durumu açıklandı
aile ameliyat Çorlu Gaziantep Sağlık Tekirdağ