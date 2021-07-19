Akademik personele bayram mesajı: Binali Yıldırım’ı karşılamaya gelin!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, akademik ve idari personeline gönderdiği mesaj ile bir skandala imza attı. Kurban bayramının birinci günü memleketi Erzincan’a gelecek olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu için akademik ve idari personele, ”bayramlaşma” düzenlenecek denilerek “karşılamaya gelin” mesajı gönderildi.

Prof.Dr. Akın Leven’in rektörlüğünü yaptığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, akademik ve idari personeline gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

* Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun katılımları ile Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda yapılacak isim değişikliği töreni münasebeti ile Kurban Bayramı’nın ilk günü olan, 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 18:00’de havalimanında bayramlaşma merasimi düzenlenecektir. Tüm akademik ve idari personelin katılması rica olunur.

PEKER’İN İDDİALARINA KARŞI YAPTIĞI AÇIKLAMA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte son başbakan olarak kayıtlara geçen, ardından İBB seçimlerini İmamoğlu’na karşı iki kez kaybeden ve son olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak seçilen Binali Yıldırım’ın ismi organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları nedeniyle gündeme gelmişti.

Peker, uyuşturucu trafiğinde Venezuela’nın önemine dikkat çekerken, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın bölgeye yaptığı ziyaret tartışma yaratmış, Yıldırım oğlunun bu ziyaretini “hayırsever bir işadamı” sıfatıyla maske yardımında bulunmak amacıyla yaptığını iddia etmiş, anılan tarihlerde resmi kayıtlara geçmiş bir maske ithalatı görünmemesi üzerine de “yolcu beraberinde” götürüldüğünü savunmuştu.