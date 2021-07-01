Akademisyene saldırı için istenen ceza belli oldu

İstanbul Şişli'de 6 Haziran'da Eray Çakın'ın, bir parkta oturan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olan Neşe Nur Akkaya ile arkadaşı Yasemin Farhat'a saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Çakın, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

“BUNUN SEBEBİ İSE PARKTA BİZDEN BAŞKA BAŞÖRTÜLÜ OLMAMASI”

Neşe Nur Akkaya, iddianamede yer verilen ifadesinde, “Yasemin ile Nişantaşı Mıstık Parkı'nda oturduğumuz andan itibaren Eray Çakın, bizi rahatsız edecek düzeyde baktı. Bunun sebebi ise parkta bizden başka başörtülü olmamasından kaynaklanıyor. İlerleyen sürede yanımıza gelen kediyi sevdikten sonra kediyi kenara koyduk. Bunun üzerine Çakın, yanımıza gelerek, ‘Kediyi darp edemezsiniz' diye bağırdı. Parkta bulunan halkı galeyana getirmeye çalıştı. Ben kediyi sevdiğimi söylememe rağmen Çakın, ‘Ben sizin gibi insanlardan rahatsız oluyorum. Gaziosmanpaşa’ya gidin. Burada yaşayamazsınız gidin buradan' dedi” ifadelerini kullandı.

“KEDİYİ İTTİRİP AYAĞIYLA VURDU”

Eray Çakın ise ifadesinde, “Neşe Nur’un eliyle kediyi ittirip ayağıyla vurduğunu fark ettim, bunun üzerine Neşe Nur’a sakin bir şekilde ,’Kedilerden rahatsız oluyorsanız bankta oturmanız daha iyi olur. Çünkü arkada kedi parkı var' dedim. Neşe Nur ise, ‘Sen kendi işine bak ibne’ dedi. Ben de, ‘Sen hiç bir şekilde bana hakaret edemezsin. Kediden ve benden eğer rahatsızsan burası Nişantaşı, burada birçok parkta kedi var ve benim gibi insanları çok görürsünüz, eğer rahatsızsan Gaziosmanpaşa’da bir parkta rahatça oturabilirsiniz’ dedim. Tartışma sırasında kendisine çok yakın olduğum için 500 ml plastik yarısı içilmiş su şişesinin yumuşak kısmı ile alın kısmına doğru 1-2 kez vurdum. Bu arada parkta bulunan sivil polis araya girdi. Sonra Neşe Nur, ‘Biz burada başörtümüzden dolayı oturamıyoruz. Bizi burada istemiyorlar’ diyerek bağırdı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

“PARKTA BULUNAN İNSANLARI KIŞKIRTMAK İÇİN BAĞIRDI”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çakın’ın olay tarihinde arkadaşlarıyla parkta oturduğu sırada, parka gelen başörtülü olan Neşe Nur Akkaya ile Yasemin Farhat'a rahatsızlık verecek nitelikte aralıksız olarak baktığı, müştekilerin yanlarına gelen kediyi bahane göstererek, ‘Ben sizden rahatsız oluyorum. Gaziosmanpaşa’ya gidin. Burada yaşayamazsınız. Buradan gidin' şeklinde yüksek sesle parkta bulunan insanları galeyana getirmek ve müştekilere karşı kışkırtmak amacıyla bağırdığı anlatıldı.

“BAŞÖRTÜSÜNE YÖNELEN SALDIRI”

Çakın'ın eylemi nedeniyle, parkta bulunan diğer insanların dikkatlerini müştekilere yoğunlaştırdıkları, Çakın'ın, Akkaya ile Farhat'a hitaben, ‘Gaziosmanpaşa'ya gidin' dediğini kabul ettiğinin anlatıldığı iddianamede, Çakın'ın söylemi ve Neşe Nur’un başörtüsüne yönelen saldırısı nedeniyle müştekilerin parkta bulunan insanlardan korkarak tedirginlik hissettikleri kaydedildi.

İddianamede, Yasemin Farhat’ın yaşanan olaydan ötürü başına bir kötülük geleceği korkusuyla İstanbul’dan ayrıldığı, bu nedenle şüphelinin söylemleri ve eylemi nedeniyle müştekiler açısından yakın bir tehlike ortaya çıktığı ifade edildi.

İddianamede, olay sırasında Çakın'ın beyanına göre su şişesi ile Neşe Nur Akkaya’nın yüzüne birden fazla kez vurduğu, vurduğunu da kabul ettiği, yine Akkaya'nın başörtüsünden çektiği ve yere düşürdüğü, yüz bölgesinde, boynunda elinde ve ayak bölgesinde morluklar ve sıyrıklar oluştuğu kaydedildi.

6 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Eray Çakın hakkında, Neşe Nur Akkaya'ya yönelik ‘Silahla kasten yaralama' ve Akkaya ile Yasemin Farhat'a yönelik, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarınan 1 yıl 9 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.