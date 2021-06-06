Akar: 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile takip ettiği Denizkurdu 2021 Tatbikatı tamamlandı.

Tatbikat sonrasında Güney Görev Grup Komutanlığını ziyaret eden Bakan Akar, burada değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR) Komutanlığını ziyaret eden Akar ve TSK komuta kademesi akşam yemeğinde personelle bir araya geldi.

DENİZ KUVVETLERİ YENİ BİR SAYFA YAZDI

Doğu Akdeniz ve Ege’de hak alaka ve menfaatlerin kararlılıkla korunmasında TSK’nın önemli unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yerine getirdiği başarılı görevleri anımsatan Akar, “Türk Deniz Kuvvetleri 200 bin saat/ yıl seyir yapmak suretiyle bütün zamanların rekorunu kırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri sizlerin kahramanlığı, fedakarlığı sayesinde her geçen gün gücüne güç katmaktadır. Sağlanan başarıdan dolayı Deniz Kuvvetleri personelini tebrik ediyorum. Şanlı Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri tarihimize yeni bir sayfa yazdınız, yeni bir sayfa ilave ettiniz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası alanda bir özne haline geldiğini vurgulayan Akar, her geçen gün ilgi ve etki alanlarının genişlediğini, bunun da sorumluluklarını artırdığını ifade etti. Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden teröristle mücadele operasyonlarına da değinen Akar, şunları kaydetti:

TERÖRİSTLERİN ‘GİRİLEMEZ’ DEDİĞİ HER YERE GİRİLDİ

– Başta PKK/YPG olmak üzere DEAŞ, FETÖ ve tüm terör örgütlerinin yanı sıra her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele etmek mecburiyetimiz var. ‘Ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışı içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Büyük bir başarı ile mücadele devam ediyor. İnşallah bu mücadelenin sonunda en son terörist etkisiz hale getirilecek.

– 24 Temmuz 2015’ten itibaren teröristlerin ‘girilemez’ dediği her yere girildi. Buraların hepsi temizlendi. Söz konusu tarihten bugüne kadar 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise 1212 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan’da başlayan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatları da planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. 23 Nisan’dan bugüne kadar Suriye ve Irak’ın kuzeyinde toplam 352 terörist etkisiz hale getirildi.

Bizim tek hedefimiz var teröristler. Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. (DHA)