Akar: Kandil’in ışıkları söndü, kararıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonlarına ilişkin TBMM’de açıklama yaptı. “Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi” diyen, Hulusi Akar şunları söyledi:

– Kandil’in ışıkları söndü, kararıyor. Sonlarının geldiğini gördüler. En son terörist etkisiz hale gelinceye kader operasyonlar devam edecek. TSK’nın aralıksız mücadelesi sürüyor. Teröristler nerdeyse orada olacağız. O bölgedeki mağaralar, inler, barınakların hepsi tek tek kontrol ediliyor ve teröristlerin başlarına yıkılıyor.

– Bizim mücadelemizde bugüne olduğu gibi bir farklılık yok. Biz teröristle mücadele ediyoruz. PKK/YPG teröristtir, DEAŞ teröristtir ve bunların, ülkemize, milletimize, sınırlarımıza verdikleri zararın önlenmesi için yapılması gereken neyse birliklerimiz, komandolarımız, hava kuvvetlerimiz, personelimiz yapılması gereken neyse bugüne kadar yaptı, yapmaya devam ediyor” diye konuştu.

TERÖRİSTLER NEREDEYSE BİZ ORADA OLACAĞIZ

– Biz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Takriben 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu beladan milletimizi kurtarmak için ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla mücadelemizi sürdürüyoruz.

– Teröristler neredeyse biz orada olacağız ve bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Kandil’in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz. Bunun bir an önce anlaşılmasını ve adalete teslim olmalarını bekliyoruz.