Akar: S-400’ün kimseye bir zararı yok

Bir basın toplantısı düzenleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çeşme’de Yunan F-16’larının Türk gemisini tacizi ve S-400 savunma sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yunanistan’a gerekli cevabın verildiğini belirten Hulusi Akar, “Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz” dedi.

MÜSTAKİL OLARAK KULLANACAĞIZ

Akar, S-400 savunma sistemiyle ilgili olarak da şunları söyledi: ABD’den Patriot almak istedik ancak çeşitli nedenlerle mümkün olmadı. Rusya’dan S-400 aldık. Milli bir meseledir. Türkiye egemenlik hakkını kullanmıştır. 10 yıl boyunca ABD’ye sunulan tekliflerimize yeterli ve uygun cevaplar alınamamıştır. S-400’ü müstakil olarak kullanacağız. S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye’ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil.