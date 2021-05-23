Akar: Yılbaşından beri 1107 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla beraber İstanbul Sedef Tersanesi'nde inşası devam eden TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nde incelemelerde bulundu. Tersane yetkililerinden çalışmalara ilişkin brifing alan Hulusi Akar ve komuta kademesi, gemi inşasında görevli personelle bir araya geldi.

Personeli tebrik eden Akar, yerli ve milli savunma sanayisinde atılan adımlara dikkati çekti; her türlü hafif silah, top, helikopter, gemi, İHA, SİHA, elektronik malzeme ihraç eder seviyeye gelindiğini belirterek, şunları söyledi:

– Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, teşvikiyle bu noktaya gelen savunma sanayisinde bundan sonra çok daha önemli işler ve çetin bir yol olduğunun farkındayız. Çalışarak bu güçlüklerin üstesinden geleceğimizden eminiz ve buna inanıyoruz.

– Bizim tek hedefimiz teröristler. İçeride ve dışarıda bazı fitne ve fesat yuvaları Türk Silahlı Kuvvetlerinin oradaki ‘bazı etnik, dini gruplara karşı tavrı olduğu' yönünde fitne ve fesat yaymaya çalışıyorlar. Bunlar kesinlikle doğru değildir. Bunlar yalandır, gerçekleri yansıtmamaktadır. Yurt içinde ve sınır ötesinde bizim tek hedefimiz teröristlerdir.

– Sadece 1 Ocak'tan bugüne kadar 1107 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarında ise toplam 124 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor. Oradaki bütün mağaralar, dereler, tepeler Mehmetçik tarafından tek tek kontrol edilmeye devam ediliyor.

– Dün YPG’nin başı olarak Suriye’de görev yaparken, bu terörist (Sofi Nurettin) Mehmetçiğe nerede yakalandı? Irak’ın kuzeyinde, Gara’da yakalandı. Dolayısıyla bunların, YPG’nin, PKK’nın birbirinden farkı yok. Bunların farklı olduğunu, YPG'nin başka bir şey olduğunu söyleyenler aklımızla alay ediyorlar. Akıllarını başlarına toplasınlar. Bu kadar açık bir konunun tartışma konusu haline getirilmesi ahlaki değildir. Bu konuda bizim kararımız ortadadır. Bunu da herkesin görmesi lazım.