Akbelen ormanlarında gerginlik! Jandarma’dan köylülere: Bölgeyi terk edin

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanlarının maden ocağı için kesilmesini önlemek için Kurban Bayramı’ndan bu yana nöbet tutan köylü ve çevrecilerle, jandarma arasında gerginlik yaşandı. Jandarma, nöbet çadırlarının kaldırılarak köylülerin ve çevrecilerin bölgeyi terk etmesini istedi, köylüler direndi, bölgeyi terk etmedi. Bölgede gergin bekleyiş sürüyor.

YAŞAR ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanlarında termik santrallere kömür sağlaması için 700 dönümlük alanın kesilmesini engelleyen ve Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren nöbet tutan köylüler ve çevreciler bugün gergin anlar yaşadı.

YANGINI BAHANE EDEREK AĞAÇLARI KESMEYE BAŞLADILAR

Dün sabah erken saatlerinde bölgeye 6 kilometre uzakta yangın devam ederken, orman işçilerinin Akbelen bölgesine gelerek 100'e yakın çam ağacını kesmesinin üzerine bölgeye giden köylüler ve çevreciler kesimi durdurmuş, ardından bölgeye gönderilen iş makinalarının önüne oturan köylüler ormana girilmesine izin vermemişti.

JANDARMA BÖLGENİN BOŞALTILMASINI İSTEDİ

İkizköy'deki Akbelen ormanlarının girişinde köylülerden Hasan Demir'in arazisine çadır kurarak nöbet tutan köylülere ve çevrecilere gelen jandarma ekipleri ormanlık alanın boşaltılmasını ve pankartların kaldırılmasını isteyince gerginlik yaşandı. Bulundukları arazinin orman değil köylülerden Hasan Demir'e ait olduğunu belirten İkizköy Çevre Komitesi'nden Deniz Gümüşel, şunları söyledi:

– Nöbet alanında Milas İlçe Jandarma komutanlığı ve Milas afetten sorumlu ek olarak atanmış kaymakam geldi ve valiliğin ormanlara giriş yasağıyla ilgili kararını ileterek alanın boşaltılmasını söyledi. Biz boşaltmayacağımızı her ne talimata dayanarak bizi buradan dışarı çıkarmak istiyorlar o talimatı yazılı olarak göndermelerini istedik. Avukata vereceğiz, gerekli idari itirazları yapacağız.

– Kaldığımız alan özel arazi ve şahsa ait, şahsında burada kalmamız için onayı var. Ama jandarma ayrılmıyor. Burada olmamızın bütün hukuki koşulları var ama buna rağmen alanı boşaltmaya çalışıyorlar. ‘Akbelen nöbetiyle ilgili değil’ diyorlar. Sizler de burada olursanız, daha kalabalık olursak bizi haklı mücadelemizden ve alanımızdan edemezler.

ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN GELMEYE BAŞLADILAR

Akbelen ormanındaki çevreci ve köylülerin yardım çağrısı üzerine Milas, Muğla, Yatağan, Bodrum, Aydın'dan yola çıkarak bölgeye gelen doğaseverler eyleme destek verdiler. Halen devam eden gerginlikle ilgili açıklama yapan Nejla Işık “Şirket dün Akbelen ormanının Işıkdere bölgesinden aniden işçileri sokarak yüzün üzerinde çam ağacını kesti, fark ederek hemen durdurduk, yanan ormanlık alanların üzerine bunu yapmak nasıl bir iştir. Bugünde jandarma gelerek burayı terk etmemizi ormanı terk etmemizi söylüyor, hayır ormanları korumaya devam edeceğiz, burayı asla terk etmeyeceğiz, artık yeter” diye konuştu.

FIRSATI GANİMET BİLDİLER

Köylülerin avukatı İsmail Hakkı Tanal ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ülkemizin, çocuklarımızın insanlığın geleceğinin tehlikede olduğu iklim krizi ve virüsler çağında, termik santralci- yok edici Yeniköy-Kemerköy A.Ş.'nin üstelik 170 bin hektar ormanımızın yandığı sırada, jandarma-ormancı tüm kamu görevlileri yangın söndürmeyle uğraşırken, fırsatı ganimet bilerek 100 ağacımızı kesmesi Anayasa'nın değişmez hükmü 3. maddesiyle koruma altına alınmış olan devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya teşebbüs ve TCK 305. Md. “Temel Milli Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak Üzere Yarar Sağlama” suçudur. Söz konusu suç maddelerinden dolayı Yeniköy Kemerköy A.Ş.‘ye soruşturma ve kovuşturma açılması talebiyle 8 Ağustos 2021 tarihinde Milas Jandarma Komutanlığı'na suç duyurusunda bulunduk.