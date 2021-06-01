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Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Akdeniz Üniversitesi, istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre 11 sözleşmeli personeli alımı gerçekleştirecek.

Güncellenme: 12:27, 01/06/2021
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Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Akdeniz Üniversitesi’ne bünyesine, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçeden karşılanmak suretiyle Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere, ön lisans ve lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacak.

İlanda belirtilen pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların https://disbasvuru. akdeniz.edu.tr/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

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