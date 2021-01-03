Akdeniz’de 3.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Saat 14.12'de ve yerin 3.7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, Oniki Adalar'ın karşısında bulunan İzmir'in Çeşme ilçesinden de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi, 30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremden sonra yıl sonuna kadar 62 tanesi 4.0'ın üzerinde olmak üzere toplam 6 bin 310 tane artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



