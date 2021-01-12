Akdeniz’de 3.9 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Kandilli Rasathanesi, Ankara'da pazar gecesi meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin artçılarının da devam ettiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, ülkemizde ve komşu ülkelerde gerçekleşen depremleri liste halinde takipçileriyle paylaşıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



