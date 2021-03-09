Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Akdeniz’de 4.5 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli tarafından açıklanan verilere göre depremin merkez üssü Girit adası açıkları olurken, derinliğin 5.5 kilometre olduğu açıklandı. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 08:55, 09/03/2021
HaberlerGündem
Akdeniz’de 4.5 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 07:30’de Yunanistan’ın Girit adası yakınlarında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.5 olarak hesaplandı. Adada yaşayanlarda korku ve panik yaratan depremin derinliği ise 5.5 olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

İlginizi ÇekebilirÇorum'da 3.9 büyüklüğünde depremÇorum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

 

İlginizi Çekebilirİstanbul'da deprem konteynerleri hırsızların hedefi olduİstanbul'da deprem konteynerleri hırsızların hedefi oldu
Boğaziçi Üniversitesi Çorum deprem Google istanbul son depremler Yunanistan