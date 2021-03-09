Akdeniz’de 4.5 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 07:30’de Yunanistan’ın Girit adası yakınlarında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.5 olarak hesaplandı. Adada yaşayanlarda korku ve panik yaratan depremin derinliği ise 5.5 olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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