Akıntıya kapıldı, 2 saat boyunca yüzerek kurtuldu

Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi’ndeki sahile ailesiyle birlikte denize girmek için gelen Nuri Göncü (77), suya girip açıldı.

Bir süre sonra akıntıya kapılan yaşlı adam gözlerden kaybolunca, ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından kent merkezinden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisine bağlı 2 bot, belirtilen adrese yöneldi.

Ekipler, yaşlı adamı saat 14.15'te denizin 150 metre açığında tespit etti. Ekiplerin botunu görünce ‘imdat' çığlıklarıyla yardım isteyen Göncü, saat 14.24'te bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

Yaşlı adamın bota alındığındaki ilk sözü ise ‘Allah razı olsun' oldu. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaşlı adam, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.